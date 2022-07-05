السجن 72 شهرًا وغرامة لمواطن و10 مقيمين ارتكبوا الغش التجاري

أعلنت وزارة التجارة عن وجود مواطن سعودي و 10 عمال من الجنسية الهندية والبنغلاديشية، بعد صدور حكم قضائي يثبت مخالفتهم لقواعد مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، ومشاركتهم في إنشاء مصنع لتصنيع و بيع منتجات التبغ المغشوشة (دبس السكر) بتعبئتها بمواد مجهولة المنشأ وتعبئتها ببيانات تجارية مضللة لتفريغها وبيعها في الأسواق المحلية.

تفاصيل المحاكمة

ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر عن محكمة جنايات الدمام والمتضمن غرامة 720 ألف ريال على المخالفين، وسجن سنة للمواطن صاحب المصنع، وحبس عشرة مواطنين لمدة ستة أشهر، إغلاق المقر المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المحجوزة.

وتتعلق تفاصيل القضية بمصادرة وزارة التجارة، بالتعاون مع حملات أمنية مشتركة، على مصنع غير مرخص في مزرعة خاصة بمحافظة القطيف.

كما تبين أن مالك المقر الرئيسي والعاملين فيه متورطون في نشاط تجاري غير مرخص، وتضليل البيانات التجارية والتلاعب بها من خلال إعداد خلطات التبغ (التبغ والدبس)، وطباعة وتعديل الملصقات على بيانات المنتج الاحتيالية. لتضليل المشترين وتضليلهم بشأن جودة المنتجات الاحتيالية.

الإجراءات العادية

وزارة التجارة تؤكد استمرار حبس المخالفين للأعراف التجارية، واستكمال إجراءات الدعوى القضائية بحقهم، نظرا لما يترتب على الغش والخداع على المستهلكين. وينص نظام الاحتيال التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى مليون ريال أو كليهما، عبر تشويه سمعة الجاني في صحيفتين محليتين على نفقتهما وترحيل العمال المخالفين إلى بلدانهم.

وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن الأماكن والمنشآت المخالفة من خلال تطبيق “اتصال تجاري”، أو من خلال مركز الاتصالات رقم 1900.