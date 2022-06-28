السجون تستضيف اجتماع مسؤولي المؤسسات الإصلاحية والعقابية الخليجية

استضافت المديرية العامة للسجون يوم أمس بجدة الاجتماع (24) لمسؤولي المؤسسات الإصلاحية والسجون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تستضيف المديرية العامة للسجون الاجتماع الرابع والعشرين لمسؤولي المؤسسات الإصلاحية والإصلاحية في دول مجلس التعاون الخليجي. # سجون # دياري_المواطن #داخل pic.twitter.com/dd0aHvau18

– جريدة المواطن (almowatennet) 28 يونيو 2022

ناقش أعضاء مؤسسات السجون والإصلاحيات بدول مجلس التعاون نتائج توصيات الاجتماع الثالث والعشرين، واستعرضوا قرارات الاجتماع الثامن والثلاثين لوزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض الاجتماع تجارب الدول الأعضاء وتبادل الخبرات في مجال العمل في المؤسسات الإصلاحية والإصلاحية.