السحيباني متابعة بعض مشاهير التواصل تجعلك تتقبل الأمور المحرَّمة والمخالفة لأخلاقياتنا

حذر الطبيب. وليد السحيباني استشاري الطب النفسي سلط الضوء على مخاطر ممارسات بعض الشبكات الاجتماعية الشهيرة لأفراد الأسرة والمجتمع.
# صباح_السعودية | د. وليد السحيباني “التقليد الأعمى” لبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مضر بالصحة والمادية. # قناة_السعودية
– قناة سعودية (saudiatv) 7 أغسطس 2022
ضرر صحي واجتماعي
وقال السحيباني لبرنامج “صباح السعودية” الذي تبثه قناة “السعودية” إن “التقليد الأعمى” لبعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي مضر بالصحة والمادية.
الأشياء المحرمة
وأضاف الدكتور وليد السحيباني “المتابعة المستمرة لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تجعلك تتقبل الأشياء المحرمة شرعا والتي تتعارض مع آدابنا الدينية”.
# صباح_السعودية | د. وليد السحيباني المتابعة المستمرة لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي تجعلك تتقبل الأشياء المحرمة شرعا وتنتهك آدابنا الدينية. # قناة_السعودية
– قناة سعودية (saudiatv) 7 أغسطس 2022