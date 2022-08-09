السدير مسعود يحتفل بتصدر “منعطف خطر”.. وباسل خياط يكسب الرهان

احتفل المخرج والفنان السوري الصدر مسعود بقيادة مسلسل “تحول الخطر” بنسبة الجمهُور والمركز الأول فِيْ مصر، بحسب تقييم موقع “شاهد”.

شارك الصدر صورة تظهر ملصق المسرحية بجوار الرقم “1” كَمْؤشر على تفوق العرض ونجاحه الباهر فِيْ مصر.

منذ عرض حلقاته الأولى، حقق المسلسل شعبية واسعة ونسبة مشاهدة واسعة فِيْ العالم العربي، حيث تلقى مسعود الكثير من الثناء والثناء على صنعة متقنة ودقيقة قدمها فِيْ إخراج المسلسل.

كَمْا نجح الفنان السوري باسل خياط فِيْ خلق حالة من الإعجاب والإبهار البصري لدى محبيه الذين عبروا عَنّْ حماسهم منذ البداية لفكرة انضمام خياط إلَّى المسلسل. ، وجاذبية ملفتة، بالإضافة إلَّى تجسيد المحقق إلَّى حد كبير.

يقدم خياط فِيْ المسلسل شخصية المحقق المصري “هشام” المكلف بالتحقيق فِيْ مقتل شخصية مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تُدعى “سلمى”، محبوبة ومشهُورة ولديها الكثير من المتابعين. تم العثور على جثته فِيْ سيارة أحد معارفه، وتبدأ التحقيقات بتوجيه “هشام” للوقوف على ملابسات القضية والكشف عَنّْ هُوية الجناة.

يتم التعرف على مشتبه به جديد فِيْ عملية الاغتيال فِيْ كل حلقة، حيث يقود المتهم مشتبهِيْن آخرين، وهكذا دواليك، مما يثير فضول الجماهِيْر لمقابلة القاتل الحقيقي بينهم.

يتألف المسلسل من 15 حلقة، ويتم بثه حاليًا على منصة “شاهد”، كَمْا يسلط المسلسل الضوء على الآثار السلبية للتكنولوجيا على حياتنا اليومية، فضلًا عَنّْ تداعيات إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عَنّْ تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية الشائكة. الموجودة بكثرة فِيْ معظم الدول العربية.