السديس التقصير مرفوض ومحاسبة ومكافأة منسوبي الرئاسة وفق الأداء

لم يتردد رئيس مجلس إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس في اتخاذ قرار حازم في ذروة موسم الحج. لأنه يضع خدمة حجاج بيت الله فوق كل اعتبار، وأن أي إهمال أو تقصير لن يمر إلا بقرار حاسم.

رضا كبير

قرار الرئيس العام بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون صاع والسعين ومساعده من منصبيهما لعدم أداء مهامهما في ذروة تدفق صاع والسعين ين ضيوف الرحمن، إلى الجامع الكبير ؛ وبارتياح كبير داخل دوائر رئاسة الحرمين الشريفين، مؤكداً أن الرئيس العام كرس مبدأ الشفافية والمساءلة والثواب والثناء، وعدم السماح لأحد بالتوقف عن أداء مهامه في الحرمين الشريفين.

الثبيتي مدير شؤون ميسى وسعين

أصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قراراً بتعيين عبدالحفيظ الثبيتي مديراً عاماً للإدارة العامة لشؤون المسعين والسعين، وتعيين سامي السويهري مساعداً له بالإضافة إلى منصبه. مهمتين بهدف تمكين القادة الشباب لخدمة أولئك الذين لديهم هدف.

وشدد الرئيس العام على ضرورة بذل أقصى الجهود خلال موسم الحج لمواكبة أعداد الحجاج والاستعداد الأمثل وبذل أقصى طاقاتهم وإمكانياتهم لتزويدهم بجو من الإيمان الخاضع، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية لن تتسامح مع ذلك. أي قصور يترتب عليه قصور في الخدمات المقدمة للحجاج.

العمل الجاد والاجتهاد

وأكد في كل شيء ضرورة العمل باجتهاد واجتهاد لأن الرئاسة تسعى لتقديم خدمات للحجاج وفق معايير وجودة عالية للحجاج.

وكان الشيخ السديس قد أعلن عن تشكيل لجنة حوكمة الشركات وقياس الأثر لموسم الحج برئاسة وكيل الأمين العام للحوكمة والشؤون القانونية الدكتور عبدالوهاب الرسيني الذي وقف إلى جانب الحركة. الحشود وخطط التجميع وإدارة الحشود، وضمان التزام الوكالات بخططها ومهامها.

وشملت الجولة زيارة لجميع الخدمات، بما في ذلك إدارة الحشود، وتدفق الفناء، ونقاط الدخول والخروج، وجميع الأنظمة الهندسية والخدمية والتوجيهية، والشاشات الإرشادية واللوحات الرقمية.