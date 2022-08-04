السديس المرأة السعودية وصلت للريادة بمنظومة خدمات الحرمين بكل فخر واعتزاز

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس بالإنجاز الفخور والفخور الذي حققته المرأة السعودية في تطوير منظومة الخدمات للمرأة في الحرمين الشريفين، والتي سمحت للرئاسة. لتوفير كافة التسهيلات والتجهيزات التي تسهل أداء طقوسهم براحة وطمأنينة.

شغلت مناصب في مجالات مختلفة

وأوضح سعادته أن المرأة تبوأت العديد من المناصب في مختلف المجالات من خلال المسابقات المتميزة التي نقلت صورة مشرفة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين وأبناء الرعية، وكان دورها ناجحًا للغاية في الخطط التشغيلية للمواسم.

تطوير بيئة العمل وحوكمتها

وأشار سعادته إلى أن الرئاسة من خلال تمكينها للمرأة كان لها قيمتها في تقديم خدمات راقية ساهمت في تطوير بيئة العمل وحكمتها في الرئاسة، داعيا الله أن تتوج هذه الجهود بالنجاح والتوفيق. .