السديس المساس بأمن الوطن مرفوض شرعًا وعقلًا وعرفًا

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس بالإنجازات المهنية والمهنية لأبطال أمن الدولة، وأكد أن المساس بأمن الوطن والمواطنين والمقيمين. غير مقبول شرعا وعقلانية وعادات.

لا مكان للإرهاب والإرهابيين.

وأكد الرئيس أن أمن بلاد الحرمين خط أحمر لا يمكن المساس به، مؤكدا أنه لا مكان للإرهاب والإرهابيين في بلادنا الحبيبة.

جهود المملكة في القضاء على الإرهاب

وثمن السديس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره التي جعلته يتنفس نفساه الأخير.

وتابع “الدولة تتقدم بعزم وحزم في مواجهة كل من يغريها بتهديد أمن هذا الوطن المبارك”.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة قد أفاد بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد المطلوب رقم (4) على القائمة عبد الله بن زايد بن عبد الرحمن البكري الشهري، وعند إجراء التحقيقات. لاعتقالك. فجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه.