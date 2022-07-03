السديس في ندوة الحج مستمرون في استحداث وتطوير الخدمات بالحرمين

أكد الرئيس العام للمسجد الحرام والنبي الشيخ عبد الرحمن السديس أن رسالة الحج هي رسالة إنسانية عالمية تعبر عن سماح الدين الحنيف ومقاصده المشروعة والهدوء والسهولة التي يتسم بها العدل. والمساواة والقياس والاعتدال في جميع شعائرها وأماكنها.

من الحج إلى الدنيا

في الجلسة الافتتاحية للندوة الرئيسية عن الحج التي نظمتها وزارة الحج والعمرة اليوم بعنوان الحج بعد وباء كورونا … الزهد والرعاية، وفي جلستها بعنوان “من الحج إلى الدنيا”، وحماس تقديم أفضل الخدمات وأحدث التقنيات في خدمة الحجاج سواء أثناء الجائحة أو بعدها، بالإضافة إلى نقل الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وحجاجهم، وإبراز القدرة. المملكة لإدارة الأزمات في مواجهة الأوبئة والكوارث والحوادث والتعامل معها قبل وقوعها وأثناءها وبعدها.

قال السديس “من نعمة الله علينا في هذا الوطن الطيب المبارك شرف خدمة الحرمين الشريفين، وقد أخذ حكامها من ذلك لقبًا يفخرون بخدمة الحرمين الشريفين”. هو لقب (خادم الحرمين الشريفين)، وأي شرف يعدل هذا التكريم ! “

وتابع، “تجلت مزايا الدين الحنيف خلال تفشي جائحة كورونا خلال العامين الماضيين”، معربا عن فخره بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العامين الماضيين. حيث لم تسجل أي حالة جائحة كورونا بين الحجاج خلال مواسم الحج ولا حتى موسمي العمرة والزيارة.

الدراسات العلمية والبحث الأكاديمي

وطالب الرئيس العام بإعداد دراسات علمية وبحوث أكاديمية ومحاضرات بحثية حول النجاحات التي تحققت خلال فترة وباء كورونا وما بعدها، وكذلك ندوة علمية حول جهود المملكة لخدمة الحرمين الشريفين ومصيرهما في ضوء وباء كورونا وما بعده، وكذلك وضع الآليات والبرامج التنموية للحفاظ على المكاسب المحققة. توفير كافة الوسائل التي تساعد الحجاج على أداء مناسكهم وعباداتهم في الحرمين الشريفين، والاستفادة من حزم الخطط والمبادرات التي توجهها الرئاسة في خطط التحول الرقمي الشامل لنظام خدمة الحرمين الشريفين.

إنشاء وتطوير الخدمات المقدمة

كما أبرز السديس استمرار تطوير وتطوير الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتفعيل التقنيات العالمية الحديثة في تطوير وتحسين وتجديد ونشر الوعي بين الحجاج وفناني العمرة. والزوار. بضرورة التعاون مع الجهات المختصة في اعتماد التعليمات والخطط. أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع القطاعات المهتمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وحجاج العمرة وزوار الرجال والعاملون الأمنيون والصحيون في الحرمين الشريفين.

كما شدد السديس على ضرورة إظهار فضائل الدين للعالم أجمع من خلال نشر خطبة عرفة، والترجمة المباشرة إلى اللغات العالمية الأخرى، وإبراز إدارة حركة الحشود الكبيرة، والتجمعات المنظمة، وتسهيل تنقل الحجاج بين مختلف الدول. الأماكن المقدسة والمسجد الحرام والطواف والسعي، في وقت قصير وبكل سهولة، مع نقل تجربة الحجاج والمعتمرين والزوار عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، وما شاهدوه من جودة الخدمات وتطورها. .