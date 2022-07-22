السديس لا تساهل مع من يتعدى على قدسية الحرمين الشريفين والمشاعر

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، على ضرورة الالتزام والالتزام الصارم بالقواعد والتعليمات المتعلقة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

مع عدم الإخلال بحرمة الحرمين الشريفين

وحذر الرئيس العام من مخالفة الأنظمة والأنظمة، مؤكداً أن حرمة الحرمين الشريفين خط أحمر للمملكة العربية السعودية، ولا يتعدى عليها أحد أياً كانت جنسيته أو طبيعته. ، بناء على سيادتها المطلقة على الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة التي تكرمها بخدمتها ورعايتها.

تطبيق عقوبات رادعة

وشدد على أهمية تطبيق عقوبات رادعة على مثل هذه الجرائم ضد الأمن، ودعا الجميع للتعاون في تحقيق هذه المسؤولية الدينية والوطنية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة مكة إن شرطة المنطقة أحالت إلى النيابة العامة مواطنًا متواطئًا قام بنقل وتسهيل دخول صحفي (غير مسلم) يحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة على النحو التالي. من المسلمين. في انتهاك صريح للقواعد التي تحظر دخول غير المسلمين إلى مكة المكرمة، حيث تم اعتقاله واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.