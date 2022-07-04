السديس يتأكد من الاستعدادات لترجمة خطبة يوم عرفة

تفقد معالي رئيس مجلس إدارة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، مقر مشروع خادم الحرمين الشريفين لأداء خطبة يوم عرفات. في منطقة عرفات، حرصاً على توفر الموقع.

خدمة المسلمين حول العالم

وقال فخامته خلال الزيارة لقد وهبنا الله تعالى في هذا البلد المبارك خدمة الحرمين الشريفين ومصيرهم، وذلك اليوم بفضل الله أولاً ثم بدعم الحكام حفظهم الله. – نخدم المسلمين في جميع أنحاء العالم من خلال هذا المشروع المبارك الذي يسعى لإيصال الرسالة السامية من على منبر يوم عرفة.

نجاح مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة

وحث سيادته الجميع على بذل كل جهد لإنجاح هذا المشروع المبارك كل حسب تخصصه وفي مجال عمله، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع وأن يجعل ما يفعلونه في ميزان حسناتكم. المسلمون من جميع أنحاء العالم، مهتمون وراغبون في الاستماع إلى خطبة المسلمين غير الناطقين باللغة العربية وغيرهم.