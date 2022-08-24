السديس يدشن أعمال المجلس الاستشاري الموحد مؤسسة لصناعة القرار الشوري والتخطيط الاستراتيجي

تزامن الإعلان الأخير عن إصلاح المجلس الموحد بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مع التغيير النوعي الذي شهدته رئاسة الجمهورية. مسجدان حرمان في تتويج الشباب وتمكين المرأة ورفع مستوى التنظيم والأداء المؤسسي وفق أعلى معايير الجودة العالمية وتعظيم الصناعة بقرار رئاسة الحرمين الشريفين.

تفعيل أنشطة المجلس وصياغة الخطط النوعية

سارع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس بتفعيل نشاط المجلس وترأس اجتماع المجلس الموحد لإعداد وصياغة الخطط والمبادرات النوعية الخاصة بالمسجد النبوي الشريف. الحرمين الشريفين وتذليل العقبات، وكذلك حث الأعضاء على بذل قصارى جهدهم لخدمة الحجاج والزوار، وحوكمة عمل الإدارات والوكالات، وترسيخ برنامج ذكي وتقني وتطوير المشاريع والارتقاء بجودة الخدمات، انطلاقاً من ذلك دور ريادي في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

الحوكمة والجودة والتكنولوجيا في خدمة الغرض

وأوضح الرئيس العام أن المجلس الموحد، وهو أعلى مجلس استشاري لرئاسة الجمهورية، سيكون بمثابة مجلس الشورى لاتخاذ القرار، لمواكبة المستجدات والتغيير النوعي بما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة. أنه كان لديه اهتمام كبير بتعزيز الرؤية الطموحة للنهضة والتنمية 2030، والتي أسستها الرئاسة كنور هادي في خدمة الحرمين الشريفين وأهدافهم. بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وأتمتة الأعمال والحوكمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً في تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام وزوار الحرمين الشريفين.

قادة شباب مؤهلون مدعومون بالتفكير النوعي

المجلس الاستشاري الموحد هو هيئة من هيئات الشورى، ويتكون من قيادات شبابية مخضرمة ونساء رئاسة الجمهورية، ممن لديهم الخبرة والتأهيل العلمي والتفكير النوعي الإبداعي، وخطط إستراتيجية محددة تضمن تنفيذ كافة مهام وأعمال الرئاسة لإبرازها. الصورة العالمية المشرقة للحرمين الشريفين ونقل رسالة الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع. يشار إلى أن مجلس الشورى الموحد ينعقد بشكل دوري لمناقشة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.