السديس يدشن حملة زمزم لحجاج بيت الله الحرام بعرفة

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس حملة زمزم المباركة لحجاج بيت الله الحرام بعرفات. وذلك لتوفير ماء زمزم المقدس للحجاج خلال مناسك الحج في منطقة عرفات.

رعاية جيدة

وشدد السديس على أن الرئاسة اهتمت كثيرا برعاية الحجاج وسخرت طاقاتهم ووفرت كل المستلزمات الضرورية حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر.

ودعا السديس الله إلى التوفيق بين القائمين على هذا البرنامج المبارك، وأن يتوج هذه الجهود بالنجاح.

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة تأتي بالتعاون بين رئاسة الجمهورية ولجنة الري ورفدة بإمارة منطقة مكة المكرمة.