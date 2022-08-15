السديس يدعو مصابي الحد لزيارة الحرمين بعد شفائهم قواتنا حماة الوطن

واستشعاراً لما فعله الجنود الشجعان على الحدود الجنوبية بالدفاع ببسالة عن أراضي المملكة، وجه رئيس عام شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس دعوة مفتوحة إلى جرحى الحدود الجنوبيين الذين يتلقون العلاج. في مستشفيات القوات المسلحة لزيارة الحرمين الشريفين بعد الشفاء وبصحة جيدة.

الاتفاق مع الشؤون الدينية للقوات المسلحة

بعد توقيع اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة ومدير عام الدائرة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز الحسيني، قال الرئيس العام إن موظفي رئاسة الحرمين الشريفين هم فخورون بالأبطال الشجعان الذين يدافعون عن الوطن المبارك من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ويقدرون ويقدِّرون ويقدِّرون بطولات وتضحيات جنودنا البواسل في الدفاع عن تراب هذا الوطن الحبيب.

تحمل قواتنا المسلحة رسالة ضبط النفس

وتابع السديس كلنا رجال القوات المسلحة نخدم الدين والملك والوطن الغالي، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة هم حماة الوطن ويحملون رسالة الانضباط وضبط النفس. .

كما أكد الرئيس العام على ضرورة قيام مساعدي ووكلاء الرئاسة بالحفاظ على اجتماعات مقررة مع نظرائهم من المديرية العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، وكذلك تبادل الزيارات وخاصة زيارة أئمة الأئمة. الحرمين الشريفين وزيارة الجرحى. وتكريمًا لهم حق وواجب لمن أصيب في ميدان الشرف.

مصليات خاصة للجرحى على الحدود الجنوبية

وأوضح الرئيس العام أن الرئاسة خصصت مصليات خاصة بالحرمين الشريفين تقديرا للجرحى حتى يتمكنوا من أداء صلاتهم بكل سهولة ويسر.

وقع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة التي مثلها مدير عام الدائرة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني.

إيواء أئمة الحرمين في الوحدات العسكرية

وتضمنت الاتفاقية عدة نقاط أهمها تحقيق التعاون الاجتماعي لمنسوبي الطرفين والاستفادة من خدماتهم، وتقديم مبادرات تخدم الطرفين، وكذلك استضافة أئمة الحرمين الشريفين في الجيش. الوحدات. القوات المسلحة، وتقديم الخدمات والزيارات للجرحى على الحدود الجنوبية، والتنسيق الديني لزيارة الوفود الرسمية والاستفادة من البرامج العلمية المقررة في الحرمين الشريفين، وغير ذلك من النواحي الدينية والعلمية والخدمية.

وأكد الرئيس العام أن الاتفاقية ستخدم الطرفين في مختلف المجالات، موضحا أن الرئاسة مستعدة تماما لتقديم كل ما يسهم في خدمة إخواننا في القوات المسلحة الذين يدافعون عن وطننا الحبيب.

تقديم الخدمات الدينية والعلمية

من جانبه، أشار الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحسيني إلى أن الرئاسة العامة قد تعودت الجميع على تقديم خدماتهم الدينية والعلمية وأخذ زمام المبادرة دائماً لخدمة المجتمع والحرمين الشريفين وزوارهم.

التقى الرئيس العام مع مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة، بمكتبه اليوم بمكة المكرمة، مثمناً دوره، مسلطاً الضوء على جهود الإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة في خدمة هذا البلد المبارك. لأنهم يقومون بعمل جيد.

وأكد الشيخ السديس أن الرئاسة تريد مد جسور التواصل البناء والتعاون مع الجميع. وذلك حرصاً على التفاعل مع المجتمع وإيصال رسالة الحرمين الشريفين على جميع المستويات.

ويعتبر توقيع الاتفاقية بين الرئاسة والمديرية العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة تعزيزاً لتوأمة الدفاع عن الدين والوطن.