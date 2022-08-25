السديس يسلم سيارة حديثة للفائز الأول ببرنامج الحلقات القرآنية الإثرائية

فاز الفائز بالمركز الأول في البرنامج الصيفي لدوائر إثراء المسجد الحرام بالجائزة التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وهي “مركبة حديثة”. جاء ذلك بعد موافقة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس.

وهنأ الشيخ السديس الفائز بالمركز الأول، وحثه على بذل المزيد من الجهد في السعي وراء المعرفة واكتسابها، مشيرا إلى أن الجميع في هذه المسابقة حققوا شرفًا كبيرًا من خلال استثمار وقتهم في ما يفيدهم. دينهم وبلدهم.

وطالب الشيخ السديس الله عز وجل التوفيق بين القائمين على البرنامج ومكافأتهم بأجر كبير. كما أعرب عن خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة – عون الله – مقابل الدعم اللامحدود الذي قدموه للحرمين الشريفين وللعلم وشعبهم، ودافعهم المستمر لتقوية وحمل رسالة الحرمين الشريفين. المساجد .. على العالم أجمع. .