السديس يطلق مجلس فتيات رئاسة الحرمين

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، إطلاق المجلس الرئاسي للفتيات في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، والأمانة العامة. الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.

تمكين المرأة

وأكد السديس في بيان صدر يوم الأحد أن المجلس جاء تجسيداً لمواكبة جهود الرئاسة في تمكين المرأة في الحرمين الشريفين وفق الرؤية المباركة للمملكة 2030.

وأضاف أن الرئاسة ترغب من خلال هذا المجلس في رعاية فتيات الرئاسة والعناية بهن واستثمار مهاراتهن وتوجيههن لخدمة حجاج الحرمين الشريفين.

وطلب السديس في ختام بيانه من الله أن يوفق الجميع ويبارك جهودهم ويخلصهم من وجهه الكريم.