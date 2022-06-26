السديس يعزي في وفاة محمود خليل القارئ

وقدم الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس نيابة عنه وعن جميع منتسبي المؤسسة واجب العزاء في الوفاة. من فضيلة الشيخ محمود خليل المقرئ إمام المسجد النبوي السابق.

سادت حالة من الحزن فور إعلان وفاة إمام مسجد القبلتين وإمام المسجد النبوي المعين سابقاً الشيخ محمود خليل القاري إثر مرض أصابه بمرض صحي.

رثاء الشيخ محمود خليل المقرئ

ونعى وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، قائلا تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ محمود خليل المقرئ وإمام مسجد القبلتين وصاحب الرسول. . المسجد يرحمه الله ويغفر له وجزاؤه كل خير على ما فعله. لنلهم الجميع بالصبر والعزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون ”.

كما نعى الشيخ عايض القرني الفقيد قائلاً نسأل الله باسمه الأعظم والأشرف أن يغفر لفضيلة الشيخ محمود خليل إمام مسجد القبلتين ومسجد النبي المعين أن الله تعالى. رحمه الله، ولنسأل الله أن يجعل الفردوس الأعلى مسكنه، والله يوفق أهله وأهله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.