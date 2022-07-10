السديس يعفي مدير المركز الإعلامي

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بإعفاء مدير المركز الإعلامي لعدم إبراز جهود الرئاسة العامة. لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن.

الحاجة إلى الاجتهاد والاجتهاد.

وشدد الرئيس العام على ضرورة الاجتهاد والاجتهاد في هذه الأيام والعمل عليها حسب طبيعتها والمساهمة في تحسين الأعمال وما يقدم لضيوف الرحمن.

مراقبة وقياس أداء الفريق

وأشار إلى أنه تم تكليف جميع الأعمال بفرق لمراقبة الأداء وقياسه والارتقاء به ومعرفة نقاط القوة والضعف، لأننا نقدم الخدمة لضيوف الرحمن، ولا نقبل إلا كل ما هو مميز حسب التطلعات. عقلانية القيادة – أعز الله -.