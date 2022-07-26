السديس يعلن عن أكبر هيكلة إدارية في تاريخ رئاسة الحرمين غرة محرم

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الرئاسة ستختبر لأول مرة في تاريخها أعظم تدريب إداري وتطوير تنظيمي. الحمد لله تعالى ثم بعون القيادة الرشيدة (حفظها الله).

هيكل إداري جديد

وأشار إلى أن الهيكل الإداري الجديد جاء ليحقق تطلعات القيادة الرشيدة التي تؤكد على أهمية تحسين الخدمات المقدمة للحجاج وتحسين البرامج المقدمة لهم وخلق بيئة من الإيمان المتواضع، وذلك في إطار جهودهم الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للحجاج. الرئاسة لمواكبة الاتجاهات الإدارية الحديثة التي تحقق الجودة الشاملة والمستدامة، وأنسنة الخدمات، وتعزيز الرقمنة واستثمار المواهب الشابة التي تكثر المملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

الدراسات الادارية والاستشارية

وأشار السديس إلى أن الهيكل الإداري الجديد الذي ستطلقه الرئاسة في الأول من محرم 1444 هـ هو ثمرة دراسات إدارية واستشارية وعمل دؤوب وتراكم للخبرات، ويهدف إلى تمكين القيادات الشابة وتحسين مكانة المرأة. الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتطبيقات الحديثة مما يؤدي إلى مزيد من الخدمات المتميزة للحجاج.