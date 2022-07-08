السديس يعلن نجاح المرحلة الأولى من خطة الرئاسة لحج هذا العام

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح المرحلة الأولى من الخطة الرئاسية لحج هذا العام دون وقوع حوادث بين حجاج الحرمين الشريفين.

خطط على أعلى مستوى

وأكد السديس أن الخطة التي قامت على محاور تشغيلية عديدة تهدف إلى خدمة الحجاج على أعلى المستويات قد حققت أهدافها بحمد الله.

ولفت إلى أن التعاون المثمر مع كافة الجهات التي تعمل في خدمة الحجاج أتاح تكامل الجهود وانسجام الأعمال وتحقيق ما هو مأمول، مبينا أن العمل لا يزال جاريا لتوفير الأمن والسلام. بيئة صحية في الحرمين الشريفين، لخدمة الحجاج، وإبراز الصورة العامة المشرقة للحرمين الشريفين، وإظهار قيم الإسلام والمسلمين الحقيقيين، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وناشد الشيخ السديس الله تعالى أن يوفق حجاج بيت الله ويقبلوا حجهم وعبادتهم، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين، مشيداً بما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام للقديسين. المساجد والحجاج إلى بيت الله الحرام.