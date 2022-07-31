السديس يكرم الحامد والثبيتي نظير جهودهما الإعلامية أثناء استبدال كسوة الكعبة

كرم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس نائب مستشار المشرف على برامج تطوير شؤون الإعلام بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام. والمسجد النبوي ووكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فهيم الحامد والصحفي أيمن الثبيتي. لجهوده الإعلامية في إحلال سقف الكعبة المشرفة.

حظا سعيدا ووقت الدفع

وطالب السديس العلي القدير بمواصلة التوفيق والسداد ومكافأتهم خير الجزاء على جهودهم المباركة في إبراز الخدمات التي يقدمونها في الحرمين الشريفين.

من جهتهما، شكر الحامد والثبيتي الرئيس العام على هذه اللفتة الرقيقة من جانبه.