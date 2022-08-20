السديس يوجه بإطلاق برنامج الحوكمة تحقيقًا للريادة وتعزيزًا للإبداع

قاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس إطلاق برنامج الحوكمة لتحقيق الريادة وتعزيز الإبداع.

هدف البرنامج

وأوضح السديس أن البرنامج يهدف إلى حوكمة الشركات وقياس الأثر لرفع مستوى الأداء وتعزيز نقاط القوة والإبداع وتحسين النتائج، الأمر الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام بما يتوافق مع مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

متابعة تنفيذ البرنامج

وسلط الرئيس العام الضوء على متابعة تنفيذ كافة أجهزة البرنامج والمباني التي تمت الموافقة عليها لما له من أثر في تحسين النظام المؤسسي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. تحقيق تطلعات الحكام في تقديم أفضل الخدمات لحجاج الحرمين الشريفين.