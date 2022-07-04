السديس يوجه بتشكيل لجنة الإشراف المباشر على مدار الساعة

قاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، تشكيل لجنة إشراف مباشر على مدار 24 ساعة، وترتبط هذه اللجنة بالرئيس العام، ومن مهامه رفع تقارير يومية إلى كلية تنفيذ المهام وتطبيقها لخدمة ضيوف الرحمن.

مستمر بالعمل

وأكد أن هذه اللجنة تشكلت بهدف متابعة العمل لتحقيق أهداف الرئاسة وتقييمها وتحسينها في تقديم الخدمات والاهتمام بأدق التفاصيل وإعداد اللوائح اللازمة لتنفيذها من أجل. لخدمة الحجاج

وأوصى السديس الجميع ببذل المزيد من الجهود التنموية التي تساهم في النهوض بالخدمات وتسهيل كل الاحتمالات، داعياً الله العلي القدير أن يتوج هذه الجهود بالنجاح والتوفيق.

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