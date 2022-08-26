السديس يوجه بتوفير مواصلات لنقل طلاب الحرمين وتوفير الوجبات لهم

قاد رئيس عام شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس توفير وسائل نقل لنقل الطلاب من الحرمين الشريفين مع توفير وجبة الإفطار لهم. يتزامن ذلك مع بدء العام الدراسي 1444 هـ.

تشجيع الطلاب على المعرفة

جاء التوجيه في إطار تشجيع طلاب العلوم والعمل على الاستفادة من جميع وسائل الراحة لرفع تحصيلهم التعليمي، من أجل خلق بيئة علمية مواتية ترقى إلى التطلعات الكريمة للقيادة الرشيدة.

وطالب الشيخ السديس الله عز وجل التوفيق بين الطلاب والطالبات، ومنحهم أجرًا عظيمًا، ومصالحة القائمين على التعليم في الحرمين الشريفين ومساعدتهم على أداء مهامهم.