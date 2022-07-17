السديس يوجه قيادات الرئاسة بوضع خطة تشغيلية لموسم العمرة

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قيادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوضع خطة تشغيلية لموسم العمرة.

التحضير المبكر

وقال السديس إن دورنا في الرئاسة هو الاستعداد المبكر لاستقبال الحجاج والمعتمرين وتجهيز جميع الخدمات وفق تطلعات الحكام، مؤكدين على القيادات الإدارية والميدانية في الرئاسة استعدادات مبكرة ووضع الخطط التنفيذية. وبناء جسور التعاون مع الجهات المعنية بخدمة زوار الحرمين الشريفين وحجاجها، والاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فيها.

وفي ختام حديثه رفع الرئيس العام وقف الدعاء إلى الله تعالى أن يبارك جهود الجميع، ويفعلوا ما يفعلونه في ميزان حسناتهم.