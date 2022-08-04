السديس يُعلن عزم الرئاسة على زيادة فرص التمكين للمرأة السعودية

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن زيادة فرص التمكين للمرأة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. مسجد لجميع المجالات والتخصصات المعاصرة والمتطورة التي من شأنها النهوض بالخدمات وحوكمة الشركات والإنسانية.

تقديم جميع الخدمات

وبينت السديس أن هذه الفرص ستمكن المرأة في الحرمين الشريفين من تقديم كافة الخدمات الميدانية والإدارية بكافة أشكالها التي تكمل العملية الرئاسية المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

العديد من التخصصات

وأضاف الشيخ السديس أن مجالات الرئاسة ووكالته لشؤون المسجد النبوي تستوعب العديد من التخصصات التنموية بما يتماشى مع رؤية الرئاسة 2024 م ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 م داعياً الله التوفيق للجميع. والنجاح.