السد القطري يفقد حارس مرماه 8 أسابيع

وسيغيب السد القطري حارس مرمى فريق كرة القدم الأول للنادي، في الفترة المقبلة، لمدة 8 أسابيع، بسبب الإصابة.

السد القطري يفقد حارسه لمدة 8 أسابيع

تعرض حارس مرمى فريق نادي السد الأول لكرة القدم يوسف البلوشي لكسر في يده اليسرى.

ويحتاج حارس مرمى الفريق الأول لنادي السد القطري فترة علاج وإعادة تأهيل من 6 إلى 8 أسابيع.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي السد لمواجهة نظيره المرخية، في إطار منافسات الدوري القطري، يوم الاثنين الأول من شهر أغسطس المقبل.

أنهى فريق نادي السد لكرة القدم الموسم الماضي في دوري نجوم قطر، وحصد اللقب بعد تسجيله 62 نقطة.