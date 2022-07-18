“السر العتيق” خطوات تحميل تحديث ببجي موبايل الجديد pubg kr 2.1

خطوات تنزيل تحديث ببجي الجديدينتظر العديد من محبي لعبة Buggy تحديثاتها لتنزيلها على جميع أنظمة Android و iPhone للاستمتاع بالتنزيل. هذه اللعبة هِيْ إحدى الألعاب القتالية التي يرغب الكثيرون فِيْ تنزيلها على الهاتف أو الكَمْبيوتر. تتميز اللعبة بالعديد من المزايا التي يمكنك الاستمتاع بها عند تنزيلها على هاتفك مجانًا دون دفع أي رسوم، وهناك العديد من اللغات المتوفرة فِيْ هذه اللعبة يمكنك الاستمتاع بالتعامل مع اللعبة وفقًا لكل مستخدم، ويمكنك استمتع أيضًا بالمشاركة مع الأصدقاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ويمكنك أيضًا الاستمتاع بتنزيله والاستمتاع بكل ما هُو جديد بخطوات بسيطة، وهذا ما سنغطيه فِيْ هذا المقال.

خطوات تنزيل تحديث ببجي الجديد

يمكنك بسهُولة تنزيل تحديث لعبة PUBG من خلال ما يلي

عليك أن تلعب اللعبة على هاتفك، ثم تلعب هاتفًا روتينيًا وتصلح اللعبة.

يتطلب اختيار الإصدار الذي تريده وفقًا لنظام هاتفك.

انتقل إلى الإعدادات واسمح للمصدر غير المعروف للسماح لك بتنزيل اللعبة.

تقوم بتثبيت اللعبة على الشاشة الرئيسية بكل سهُولة.

دخول اللعبة سهل، افتحها وقم بتسجيل حسابك للعبها والحصول على العديد من مزايا اللعبة.

كيفِيْة شحن أدوات pubg

يمكنك بسهُولة تحميل اللعبة من خلال ما يلي

اللعبة مرتبطة بحساب Gmail الخاص بك.

تقوم بتسجيل جميع البيانات التي تتطلبها اللعبة من رقم الهاتف والبلد، بالإضافة إلى اللغة التي تريد التفاوض بها.

يجب عليك تحديد طريقة تحميل للحصول على أشكال اللعبة.

يمكنك اختيار عدد الشدة للاستمتاع باللعبة.

سيتم تقديمك مع رمز التحقق الذي يجب عليك إدخاله لتأكيد العملية.

تذهب إلى اللعبة وتتمتع بجميع التعديلات التي اشتريتها.

تحديثات جديدة

أضافت اللعبة تحديثًا للتسلق إلى الوضع العلوي، حيث يمكن للاعب الوقوف على الخط الأصفر على الخريطة، بينما يصعد تلقائيًا إلى وضع الفراعنة الجديد.

ظهُور الخنفساء فِيْ التحديث الجديد، ستتمكن من إزالتها أثناء اللعب، وستحصل على شد PUBG.

تمت إضافة الزوبعة أيضًا فِيْ التحديث كَمْا تظهر أثناء سفر اللاعب على متن الطائرة.

الحصول على الكنز متاح الآن فِيْ التحديث، ويمكن الحصول عليه عن طريق حَلْ اللُغُز فِيْ تعديل الفرعون.

فِيْ الختام تعرفنا على خطوات تنزيل تحديث Buggy الجديد، وكذلك كيفِيْة تحميل أسافِيْن Buggy عبر الهاتف بطريقة سهلة وسريعة.