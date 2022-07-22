السر فِيْ الكنكة.. طريقة عمل القهُوة باللبن الفرنسية بوش سميك وطعم مميز

تعتبر القهُوة من المشروبات التي يشربها الكثير منا، حيث يشربها البعض فِيْ الصباح لمنحهم الطاقة والبعض الآخر يشربها أثناء قراءة كتاب مفضل كيفِيْة صنع لاتيه لذيذ من خلال المقال.

طريقة صنع القهُوة بالحَلْيب

قدمي القهُوة بالحَلْيب بطريقة مميزة، فالقهُوة من المشروبات التي تساعد الجسم فِيْ الحصول على الطاقة التي يحتاجها الجسم لساعات طويلة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الكافِيْين، وإليك الطريقة على النحو التالي

المكونات

كوب حَلْيب بارد قليل الدسم.

ملعقتان كبيرتان من القهُوة الداكنة.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض.

رشة نسكافِيْه (قهُوة سريعة الذوبان).

وعاء من الستانلس ستيل.

كيف تستعد

كوب الستانلس ستيل من أفضل الأنواع التي تمنحك مذاقا مميزا للقهُوة.

ضعي ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض فِيْ المقلاة.

أضف ملعقتين كبيرتين من القهُوة إلى السكر الأبيض.

قلّب القهُوة مع السكر حتى تمتزج جيدًا.

اسكبي الحَلْيب البارد قليل الدسم على السكر والقهُوة مع التقليب فِيْ كل مرة.

نضع القدر على نار بطيئة، ونتركه بدون تحريك على النار حتى تبدأ القهُوة فِيْ الغليان.

قلّب القهُوة جيدًا وأعدها للحرارة.

ستلاحظ الآن أن القهُوة تبدأ فِيْ الغليان مرة أخرى، لذا ارفعها من على النار واسكب بعضها فِيْ الكوب.

ضع القدر مرة أخرى على الموقد واتركه يغلي مرة أخرى، ثم أطفئه.

اسكب المزيد فِيْ الكوب، لكن اسكبه ببطء.

ضع الكوب مرة أخرى على النار الهادئة، ثم اسكب باقي القهُوة فِيْ الكوب.

الآن عليك أن ترش بعض النسكافِيْه، أو القهُوة سريعة الذوبان، على وجه القهُوة بالحَلْيب.

قدمي فنجان قهُوة مع قطعة شوكولاتة.

فِيْ نهاية المقال نخبرك عن طريقة عمل اللاتيه الذي لا يمكنك الاستغناء عنه، كَمْا نوضح لك كيفِيْة تحضيره، لذلك عليك القيام بذلك وتقديمه مع قطعة شوكولاتة أو مع قطعة واحدة. من البيتي فور اللذيذة لإعطائها نكهة رائعة.