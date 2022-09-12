السر وراء تنحي محكَمْ الاتحاد.. “هل أجبر على ترك قضية حمد الله”

كشف الناقد الرياضي عدنان جستينيا حَقيْقَة ما تردد عَنّْ إجبار أحد الحكام فِيْ قضية اللاعب عبد الرزاق حمدالله على الاستقالة من منصبه.

أصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي بياناً رسمياً بشأن الخلاف بين نادي الاتحاد والنصر على قضية الحمد الله. هناك أسباب لذلك وسيتم استئناف إجراءات النزاع، وفقًا لنص المادتين 25 و 27 من النظام الداخلي لمركز التحكيم.

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نشرت جستينيا رسالة، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، جاء فِيْها ما يلي

ما ذكره محلل رياضي ورجل قانون أن أحد حكام نادي الاتحاد استأنف على قرارات لجنة الاحتراف تجاه النادي واللاعب حمدالله.

اضطررت للانسحاب من مركز التحكيم، كان لدي يقين مطلق، دون أدنى شك، أن الحكَمْ هُو من اتخذ قراره بنفسه، نتيجة الضغط الإعلامي الذي تعرض له.

وأنه سيتم استجواب المحلل الرياضي والمحامي عَنّْ نطاق مصداقيتهما فِيْ مواجهة المعلومات بـ “الاستقالة” عَنّْد تقديم الأدلة التي تثبت صحة ما قيل.

قرر مركز التحكيم الرياضي تعليق عقوبة إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر، الصادرة عَنّْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ إطار الشكوى المقدمة من نادي النصر، والتي تفِيْد بأن لديه سجلات تثبت مفاوضات الاتحاد. مع حمدالله بينما كان فِيْ فترة الحماية فِيْ عقده مع النصر. لذلك، تم رفض تسجيل النقابة فِيْ فترة التسجيل الشتوية القادمة.

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