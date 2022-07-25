السعرات الحرارية في الفراولة وفوائدها الغذائية للجسم ،تعتبر الفراولة من اشهر الفواكه الغنية بفيتامين ج وتقوي من صحة الفم و وتقي الأسنان واللثة من الالتهابات وتساهم في القضاء على اصفرار الاسنان طبقة الجير والبلاك على الأسنان وتعتبر الفراولة من انوع الفواكه المحببة لمرضى القلب حيث إنها بدون اي كمية من الكوليسترول مما تخفف من نسبة الكوليسترول في الدم وبالتالي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية .

معلومات عن فاكهة الفراولة وفوائدها الغذائية للجسم

الفراولة فاكهة لذيذة ظهرت في أوروبا في القرن الثامن عشر. إنه نبات هجين وله نوعان.

النوع الأول هو الفراولة البرية، والنوع الثاني الفراولة التشيلية.

تعتبر الفراولة من الفاكهة التي تحتوي على العديد من الألياف والفيتامينات والكثير من مضادات الأكسدة، والتي تُعرف باسم البوليفينول.

فقط فراولة واحدة خالية من الصوديوم والدهون والكوليسترول.

أما السعرات الحرارية في الفراولة الواحدة فهي منخفضة.

تعتبر الفراولة من الثمار التي تحتوي على نسبة كبيرة جدًا من مضادات الأكسدة، كما أنها أصبحت مصدرًا مهمًا للمنغنيز والبوتاسيوم، مقارنة بالفواكه الأخرى.

حوالي ثماني حبات فراولة فقط، الحصة تكفي لتوفير فيتامين سي وأكثر من برتقالة.

الفراولة هي إكسير الحياة للقلب والشرايين.

تستخدم الفراولة الطازجة والناضجة في العديد من الحلويات، مثل المربى والجيلي والحلويات.

السعرات الحرارية في الفراولة

تشمل السعرات الحرارية الموجودة في الفراولة الواحدة بشكل أساسي ما يلي

تحتوي الفراولة على حوالي 9٪ من الماء.

كما أنه يحتوي على 7.7٪ من الكربوهيدرات.

كما أنه يحتوي على كمية قليلة جدًا من الدهون تصل إلى 0.3٪.

يصل البروتين الموجود في الفراولة إلى 0.7٪.

كل حصة من الفراولة

تحتوي كل حصة من الفراولة، أو ما يعادل حوالي ثماني حبات فراولة، على ما يلي

251 كالوري

23 جرام من البروتين.

5 غرامات من الدهون.

4 جرامات من الدهون المشبعة.

177 مجم من الكوليسترول.

5 غرامات من الألياف.

306 مجم صوديوم.

السعرات الحرارية في الفراولة الواحدة من الدهون حوالي 45٪

تعتبر الفراولة مصدرًا مهمًا وكبيرًا لفيتامين C والمنغنيز، حيث تحتوي على كمية كبيرة من حمض الفوليك وفيتامين B9 والبوتاسيوم.

تحتوي فراولة واحدة فقط على العديد من مضادات الأكسدة والمركبات النباتية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في خفض السكر وصحة القلب والشرايين.

العناصر الغذائية في فراولة واحدة

توجد العديد من العناصر الغذائية الهامة الموجودة في فاكهة الفراولة وهي كالتالي

الكربوهيدرات

تحتوي الفراولة الطازجة على نسبة كبيرة من الماء، بالإضافة إلى احتوائها على القليل جدًا من الكربوهيدرات بشكل عام.

احصل على أقل من ثمانية جرامات من الكربوهيدرات لكل مائة جرام من الفراولة.

أيضًا، محتوى الكربوهيدرات الصافي لهضم أقل من ستة جرامات في نفس الوجبة.

الكربوهيدرات في الفراولة هي في الغالب سكريات بسيطة، مثل الجلوكوز والفركتوز والسكروز.

لكنه يحتوي أيضًا على كمية مناسبة من الألياف.

تحتوي الفراولة على مؤشر نسبة السكر في الدم (GL) يبلغ حوالي 40 وهي منخفضة نسبيًا.

ومن هنا فإن الفراولة فاكهة لا ترفع مستوى السكر في الدم، وهي فاكهة آمنة جدًا لمن يعاني من مرض السكري.

الأساسية

تحتوي الفراولة على ما يصل إلى 26٪ من الألياف أكثر من الكربوهيدرات الموجودة فيها.

حصة واحدة من الفراولة تعطي أليافًا قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان بنسب متساوية.

الألياف الغذائية مهمة جدًا لتغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، حيث تساعد في عملية تحسين صحة الجهاز الهضمي.

تمنع الألياف أيضًا اختراق العديد من الأمراض للجسم.

الفيتامينات و المعادن

توجد العديد من الفيتامينات والمعادن في الفراولة وهي كالآتي

الفراولة غنية بفيتامين C، وهو أحد مضادات الأكسدة الضرورية لصحة الجلد والمناعة.

تحتوي على المنجنيز، وهي وفيرة في الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات بنسبة كبيرة.

حيث أن المنغنيز مهم جدًا لجسم الإنسان.

كما أنه يحتوي على حمض الفوليك أو فيتامين ب 9، وهو فيتامين مهم جدًا لنمو الأنسجة الطبيعي، وضروري للنساء الحوامل وكبار السن.

يوجد البوتاسيوم في الفراولة، والذي ينظم ضغط الدم بشكل كبير.

تتكون الفراولة أيضًا من الحديد والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم والفيتامينات مثل ؛ k و B12 و E.

مركبات نباتية أخرى في الفراولة

تعتبر الفراولة من الثمار الغنية بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية المفيدة للجسم ومنها ما يلي

البيلارجونين والأنثوسيانين، المركب النباتي الرئيسي الموجود في الفراولة، هو ما يعطي الفراولة اللون الأحمر الجميل.

حمض اللاجيك يوجد في الفراولة بنسبة كبيرة، وهو مضاد للبوليفينول وله الكثير من الفوائد الصحية في الفراولة أيضًا.

ellagitannins يحول الإيلاجيتانين إلى حمض الإيلاجيك في المعدة.

البروسيانيدين هي مضادات أكسدة توجد في لحم الفراولة وتوجد أيضًا في بذورها وهي مفيدة جدًا لصحة الجسم.

الأنثوسيانين مركب نباتي في الفراولة يوجد بكثرة تصل إلى 25 أنثوسيانين مختلف في الفراولة.

توجد هذه المادة أيضًا في قشرتها، بل في لحمها، ومحتواها يتوافق مع كثافة لونها.

تحتوي الأطعمة المليئة بالأنثوسيانين على الكثير من الفوائد الصحية المتعلقة بالقلب.

Ellagtanin و ellagic acid هي من بين المواد المصنفة على أنها غنية بمضادات الأكسدة الفينولية.

يحتوي حمض Ellagic و ellagitannins على جزء كبير من مضادات الأكسدة.

كما أنه يقاوم الكثير من البكتيريا ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان.

الفوائد الصحية للفراولة

تحتوي الفراولة على العديد من الفوائد الصحية المختلفة والمتنوعة لصحة الجسم، ومنها ما يلي

صحة القلب

هناك علاقة ارتباط قوية بين الفراولة وصحة القلب، حيث أن معظم الوفيات في العالم سببها أمراض القلب.

لكن جميع الأبحاث العلمية أكدت أن الشخص الذي يأكل فاكهة الفراولة كل يوم، قد يتمتع بصحة جيدة للقلب.

أكدت هذه الدراسات أيضًا أن الفراولة تعمل على تحسين مستوى الكوليسترول وضغط الدم ووظيفة الصفائح الدموية.

ينظم مستوى السكر في الدم

عندما تهضم الكربوهيدرات، يقوم الجسم بتقسيمها إلى سكريات بسيطة ويمررها إلى الدم.

ثم يبدأ الجسم بإفراز الأنسولين الذي يحفز الخلايا للحصول على السكر من مجرى الدم وتخزينه.

يؤدي عدم انتظام سكر الدم والنظام الغذائي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب.

لذلك يمكننا القول أن الفراولة تبطئ هضم الجلوكوز مقابل وجبة مليئة بالكربوهيدرات بدون الفراولة.

الوقاية من السرطان

السرطان مرض ينمو بشكل غير منتظم في الخلايا، وقد يكون تكوين السرطان مرتبطًا بالإجهاد التأكسدي والالتهاب المزمن.

كما أشارت الأبحاث إلى أن الفراولة تساهم في مقاومة العديد من أنواع السرطان المختلفة.

كما أثبتت الدراسات أنه يمنع تكون الأورام الموجودة في الحيوانات المصابة بسرطان الفم، وفي خلايا سرطان الكبد عند البشر.

الآثار الجانبية للفراولة

تعتبر الفراولة ضارة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، وخاصة الأطفال الصغار.

تحتوي الفراولة على البروتين وهي ضارة لمن لديهم حساسية من حبوب اللقاح.

ملخص الموضوع في 6 نقاط

تعتبر الفراولة من أفضل الفواكه المليئة بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم. تحتوي الفراولة على الكربوهيدرات والألياف والسكريات والعناصر الغذائية الهامة الأخرى. الفراولة مفيدة جدًا لصحة المناعة. الفراولة هي مادة طبيعية لهضم المعدة. تفيد الفراولة مرضى الضغط والسكري والقلب. هناك بعض الآثار الجانبية للفراولة، مثل الحساسية.

الباحثين والمختصين في الأطعمة الصحية ينصحون دائما بتناول كوب من قطع الفراولة بين الوجبات فهي تساهم في فقدان الوزن لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين من عملية التمثيل الغذائي وبالتالي ارتفاع معدل حرق الدهون في الجسم وتقوي من إنتاج هرمون .