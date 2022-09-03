السعرات الحرارية في مخبوزات الفرن

تنقسم السعرات الحرارية في المخبوزات إلى ثلاث سعرات حرارية وهي الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، ولكل منها نسبة معينة في كل نوع من أنواع المخبوزات التي تحب تناولها، لذلك يجب أن تعرف كمية السعرات الحرارية الكافية لك في اليوم.، وإذا أكلت كمية إضافية فعليك حرقها بالطريقة الصحيحة لك، ومن خلالها سنتعرف على السعرات الحرارية في المخبوزات بالفرن.

السعرات الحرارية في المخبوزات بالفرن

المخبوزات بالفرن من المنتجات الغذائية التي يحب كثير من الناس تناولها، لأنها تتكون من منتجات طبيعية مثل الطحين، والحليب، والسكر، والملح، والزبدة، والبيض، وغيرها. اشترى من المخبز.

ولكن هناك من يرغب في اتباع نظام غذائي صحي، فهم يريدون معرفة السعرات الحرارية الموجودة في مخبوزاتهم المفضلة بالفرن، من أجل إدراك الكمية المناسبة لاحتياجات أجسامهم، حيث إن تناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية يجعل الشخص يجد صعوبة في ذلك. لحرقها، ويتمثل ذلك في الآتي

1- الخبز الأبيض مع فتات الخبز الطري

يعد الخبز الأبيض أحد المخبوزات الأساسية التي يحبها كثير من الناس. يتم استخدامه عن طريق إضافة الحشوة المناسبة لك سواء كانت جبن أو مربى أو غيرهم، وتناوله في الإفطار أو العشاء، ونعومته وسهولة الهضم لاحتوائه على الدقيق الأبيض الناعم والحليب والزبدة وغيرها من المكونات التي عند يخلط ويتعرض لدرجة حرارة معينة، ويصبح خبزًا أبيض، وهذا ما جعل السعرات الحرارية فيه على النحو التالي

إجمالي سعرات حرارية 262.61 سعر حراري لكل 100 جرام.

خذ السعرات الحرارية من الكربوهيدرات 202.44

السعرات الحرارية من الدهون 29.61.

بينما السعرات الحرارية من البروتينات 30.56.

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2- توست فرنسي

من وجبات الإفطار المفضلة لدى الكثيرين الخبز المحمص الفرنسي، وذلك لما يحتويه من مكونات رائعة تجعل الأمعاء تجدها سهلة الهضم، فهناك من يضيف إليها السكر البودرة والتوت مما يجعلها لذيذة المذاق.

ولكن عند اتباع نظام غذائي بروتيني، ينصحك الطبيب دائمًا بتقليل تناوله لاحتوائه على كربوهيدرات ودهون يصعب حرقها، لأن السعرات الحرارية في الخبز الفرنسي بالفرن هي

إجمالي السعرات الحرارية في الخبز الفرنسي 318.98 سعرة حرارية.

منها 247.72 سعرة حرارية من الكربوهيدرات.

السعرات الحرارية من الدهون 19.29.

بينما السعرات الحرارية من البروتين 52 سعرة حرارية لكل 100 جرام منه.

3- دونات الشوكولاتة والسكر بأنواعها

الدونات هي واحدة من المخبوزات الحديثة التي حازت على إعجاب العديد من البالغين والأطفال. وهي عبارة عن عجينة مصنوعة من الخميرة تجعلها هشة من الداخل. تعدد أنواعها جاء من خلال الأنواع المختلفة من الصلصات التي يمكن إضافتها إلى الدونات، وسعراتها الحرارية هي

إجمالي السعرات الحرارية في الدونات 426.7 سعرة حرارية في كل 100 جرام منها.

وتنقسم السعرات الحرارية إلى 229.6 كربوهيدرات تمثل 53.8٪ من إجمالي السعرات الحرارية.

السعرات الحرارية للدهون 179.1.

بينما السعرات الحرارية من البروتين 18

4- فطائر جاهزة بدون حشو

الفطائر من السلع المخبوزة التي يمكن لبعض الأشخاص تناولها يوميًا مما يجعلهم يلاحظون زيادة في الوزن إذا لم يكونوا حريصين على ممارسة الرياضة أو التحرك لحرقها، ويرجع ذلك إلى السعرات الحرارية التي تحتوي عليها المخبوزات بالفرن.

تزداد السعرات الحرارية عند قيام الشخص بقلي الفطائر الجاهزة وإضافة الجبن أو الزيتون أو الحشوة حسب الرغبة، تكون كمية السعرات الحرارية لهم فقط بدون أي إضافات كما يلي

إجمالي السعرات الحرارية في 100 جرام منها 321.1

السعرات الحرارية تأخذ الكربوهيدرات 222.4

بينما تأتي السعرات الحرارية من الدهون 63.9 والتي تمثل 19.9٪ من إجمالي كمية السعرات الحرارية.

السعرات الحرارية من البروتين هي 38.8 وهي موجودة في البيض والحليب المصنوع منه.

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5- كرواسون بالجبن

من اشهر وافضل المخبوزات من الفرن هو كرواسون الجبن، فهو سهل الهضم ويأكله كثير من الناس مع كوب من الشاي في وجبة الافطار السريعة ولكن يجب الانتباه لكونه يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية في كل 100 جرام منها فقط.

إضافة الجبن بأنواعها جعلها مذاقا خاصا مما جعل السعرات الحرارية تفوق تلك الموجودة في المخبوزات العادية بدون إضافات، وهذا يظهر في الآتي

إجمالي السعرات الحرارية في كرواسون الجبن 412.9 لكل 100 جرام.

الكربوهيدرات 188 سعرة حرارية.

السعرات الحرارية من الدهون متقاربة جدًا في الحجم، حيث تبلغ 188.1

السعرات الحرارية من البروتين 36.8

6- مافن إنجليزي

يحب بعض الناس تناول وجبة فطور خفيفة ويشعرون بالشبع، والمخبوزات هي أفضل اقتراح لذلك، لكن يجب الانتباه إلى ضرورة تناول وجبة فطور صحية من حين لآخر حتى لا تتراكم كمية كبيرة منها. الدهون في الجسم.

يصنع المافن الإنجليزي من القمح مما جعل السعرات الحرارية الموجودة فيه أقل من أنواع المخبوزات الأخرى، وذلك على النحو التالي

إجمالي السعرات الحرارية في الكعك الإنجليزي هي 215.7 سعرة حرارية لكل 100 جرام.

تحصل على 161.6. السعرات الحرارية من الكربوهيدرات

أما السعرات الحرارية من الدهون فهي 18.9 وهي نسبة يتم حرقها بسرعة.

بالنسبة للسعرات الحرارية من البروتين، يستغرق 35.2

7- معجنات محمصة بالفواكه المجمدة

تعتبر السعرات الحرارية في المخبوزات التي يتم تعجنها ثم تحميصها عالية، خاصة عند إضافة الفواكه المجمدة إليها مما يعطيها طعمًا خاصًا عند تناولها محمصة، حيث أن كل هذه العوامل تؤثر على كمية السعرات الحرارية الموجودة في كل 100 جرام، والتي ممثلة في

يحتوي إجمالي السعرات الحرارية على 390.88 سعرة حرارية.

تأخذ السعرات الحرارية من الكربوهيدرات 283.24 أو 72.5٪، وهذا ما يجعل الإنسان يبذل مجهودًا كبيرًا في حرق السعرات الحرارية.

السعرات الحرارية من الدهون 90.72.

في حين أن السعرات الحرارية من البروتين هي 16.92.

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8- فطيرة بالحليب فقط

من المخبوزات المفضلة للوجبات الخفيفة الفطيرة، ويحب كثير من الناس تناولها مع إضافات مثل العسل والسكر والفاكهة والزبدة وغيرها، لكن سعراتها الحرارية وحدها دون أي إضافات هي كالتالي

إجمالي السعرات الحرارية 225.7 سعرة حرارية لكل 100 جرام.

حيث السعرات الحرارية من الكربوهيدرات 114.8

السعرات الحرارية من الدهون 83.7.

السعرات الحرارية من البروتين 27.2.

9- خبز الشوفان الصحي

الشوفان من الحبوب الغذائية الصحية التي تحتوي على الكثير من القيم الغذائية الهامة، والتي لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها في الروتين الغذائي، وإذا كنت تبحث عن سعرات حرارية قليلة في المخبوزات بالفرن، فإن خبز الشوفان من الأشياء التي يجب أن يستغني عنها. أن يذكر.

وهي مصنوعة من دقيق الشوفان الصحي ولا تحتوي على كمية كبيرة من الزبدة مضافة إليها، والسعرات الحرارية فيها كالتالي

إجمالي السعرات الحرارية لخبز الشوفان 235.1 سعرة حرارية.

محتوى السعرات الحرارية من الكربوهيدرات هو 173.2.

السعرات الحرارية من الدهون 31.5.

بينما السعرات الحرارية من البروتين 30.4

10- رقائق البسكويت المالحة

البسكويت المملح من الوجبات الخفيفة الشهية التي يحبها الكثير من الناس، لقدرته على تحفيز الجسم للعمل بشكل جيد ومنعه من السقوط، حيث يرفع الملح ضغط الدم بكمية كبيرة، لذا يفضل عدم تناوله بكثرة. وكمية السعرات الحرارية فيه

إجمالي السعرات الحرارية 415.01 كيلو كالوري.

تأتي السعرات الحرارية من الكربوهيدرات 297.36 أي ما يعادل 71٪ وهذه نسبة كبيرة عليك أن تجد الطريقة المناسبة لحرقها.

السعرات الحرارية من الدهون 79.65.

بينما البروتين السعرات الحرارية 38 سعرة حرارية.

كم عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم في اليوم

أنواع السعرات الحرارية المختلفة تجعل الشخص يلاحظ أن هناك عددًا معينًا من السعرات الحرارية التي تحتاج إلى جهد كبير لحرقها، وهذا يختلف بين جسم الرجل والمرأة لتغيير تكوين الجسم والعضلات والنشاط البدني وغيرها.، وهذا يظهر في

يحتاج الرجل 2700 سعرة حرارية في اليوم.

أما المرأة فيكفي جسدها 220 سعرة حرارية في اليوم.

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كيفية حرق السعرات الحرارية بالمخبوزات

كما ذكرنا كمية السعرات الحرارية في المخبوزات بأنواعها، يجب على كل شخص أن يساعد جسمه في التخلص منها بالحرق، مما يمنعها من التواجد في الخلايا التي تزيد الوزن، ويتم طردها من الجسم عن طريق البول أو العرق.، حيث يتم تمثيل هذه الطرق في