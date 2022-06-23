السعودية التقويم الدراسي 1444 بعد التعديل وفق تحديثات وزارة التعليم بالمملكة

التقويم الأكاديمي 1444 بعد التعديل في المملكة العربية السعودية كما أعلن سابقا وزارة التربية والتعليم حول توحيد موعد عودة المدارس الجامعات والمدارس الأجنبية للجاليات الأجنبية في المملكة التعليم الفني والمهني للعام الدراسي الجديد 1444 وفق خريطة تقويم التعليم في المملكة العربية السعودية الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 م وينتهي يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 22 يونيو 2023 م ، وسيشمل العام الدراسي 39 أسبوعا دراسيا بمعدل 13 أسبوعا لكل فصل دراسي بواقع ثلاثة فصول منها 56 يوم إجازة حسب رؤية المملكة 2030 لقطاع التعليم في المملكة.



وزارة التربية والتعليم ، التقويم الأكاديمي 1444 بعد التعديل ، موحدة في المدارس والجامعات 2022

وفي نفس السياق المذكور أعلاه ، أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية جدول التقسيم للعام الدراسي 1444 ، وفق خارطة تقويم التعليم المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية. سيتم تقسيم العام الدراسي على النحو التالي:

الأول بداية الفصل الأول 1444 الأحد صفر 1 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 م وينتهي مع اليوم الدراسي يوم الخميس 30 ربيع الثاني 1444 الموافق 24 نوفمبر 2022 م. كما سيبدأ الفصل الدراسي الثاني 1444 يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1444 الموافق 4 ديسمبر 2022 م وينتهي يوم الخميس 10 شعبان 1444 الموافق 2 مارس 2023 م. في النهاية يبدأ الفصل الدراسي الثالث 1444 ويبدأ النهائي يوم الأحد 20 شعبان 1444 الموافق 12 مارس 2023 م وينتهي بفترة زمنية يوم الخميس 4 ذو الحجة 1444 الموافق 22 يونيو 2023 م.

بداية العام الدراسي 1444 للمدارس والجامعات والكليات الأهلية الأجنبية في المملكة

في الختام أعلن وزارة التربية والتعليم السعودية تحت قيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ، ينطلق العام الدراسي الجديد 1444 في المدارس الأجنبية للجاليات والجامعات والكليات الأهلية مع بداية العام الدراسي في المدارس السعودية حيث يبدأ العام الدراسي. تم توحيدها أي أنها ستبدأ يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 ، وستكون خطة تقويم التعليم على النحو التالي:

الأول: يبدأ الفصل الدراسي الأول 1444 يوم الأحد 1 صفر 1444 الموافق 28 أغسطس 2022 م وينتهي يوم الخميس 12 جمادى الآخر 1444 الموافق 5 يناير 2023.

كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني 1444 يوم الأحد 12 جمادى الآخرة 1444 الموافق 15 يناير 2023 م ، وينتهي يوم الخميس 19 ذو القعدة 1444 الموافق 8 يونيو 2023 م.

موعد عودة المعلمين للعام الدراسي الجديد 1444

بالإضافة إلى ما سبق وحسب التقويم الأكاديمي 1444 عودة المعلمين للتدريس في جميع المستويات الدراسية في المملكة العربية السعودية وتتزامن عودة المعلمين 1444 مع بدء العام الدراسي الجديد بإذن الله الأحد ١ صفر ١٤٤٤ هـ الموافق ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢ م ولساكنيها وظائف تعليمية بمن فيهم مشرفون تربويون ومشرفون تربويون وموظفو مكاتب التربية والتعليم وموظفو الهيئات التربوية والإدارية على كافة المستويات المدرسية سيبدأ العائد من الاثنين الموافق 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م.