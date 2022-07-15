السعودية المحطة الرئيسية في زيارة بايدن

على الرغم من أن المملكة العربية السعودية هي المحطة الثانية في جولة بايدن الأولى في الشرق الأوسط، إلا أنها مركز ومحور هذه الجولة، حيث ستقام قمتان، أحدهما سعودي أمريكي والآخر أمريكي عربي، يؤكدان أهمية دور المملكة ومركزية في المنطقة.

أهداف ومحاور زيارة بايدن

تعد جولة بايدن مهمة بشكل خاص بسبب الظروف التاريخية التي تمر بها المنطقة والعالم، بالإضافة إلى كونها أول جولة للرئيس الأمريكي منذ توليه منصبه في بلاده.

تنظر الإدارة الأمريكية الحالية إلى المملكة كمحور لإعادة توجيه علاقاتها في المنطقة، وهو ما يفسر انعقاد القمة العربية الأمريكية بمشاركة قادة دول الخليج ومصر والعراق والأردن.

الأهمية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية

وتعكس الزيارة وعي إدارة بايدن بأهمية الرياض لواشنطن على مختلف المستويات، ليس فقط على مستوى الاستقرار الإقليمي، ولكن أيضًا على مستوى المصالح الدولية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والنفط.

كما يهدف الرئيس الأمريكي إلى العمل على الاستقرار في المنطقة، حيث يتوقع أن يبحث منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، حيث أن للرياض وواشنطن مصالح متقاربة عندما يتعلق الأمر بالاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي قال، أمس الخميس، إن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية هو تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن سبب زيارته للمملكة يتجاوز مراعاة المصالح الأمريكية، مشيرا إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح أخطاء سابقة بالانسحاب من المنطقة.