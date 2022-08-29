السعودية.. انطلاق منتدى المحتوى المحلي 5 سبتمبر المقبل

تنظم هِيْئة فِيْ المملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء 5 و 6 سبتمبر، النسخة الأولى من منتدى المحتوى المحلي، بمشاركة أكثر من 45 شركة وطنية كبرى ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية. بهدف استعراض الإنجازات والمبادرات الوطنية فِيْ تطوير المحتوى المحلي، بالإضافة إلَّى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وة الفرص الاستثمارية التي من شأنها تطوير المحتوى المحلي فِيْ مختلف القطاعات المحلية.

وقال الرئيس التنفِيْذي لهِيْئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبد الرحمن بن عبدالله السماري، إن الملتقى يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية للهِيْئة، ويهدف إلَّى أن يكون منصة لنشر الوعي وتبادل الخبرات وتمكين القدرات المحلية، من خلال تفعيل الشراكات وفرص الاستثمار، والمساهمة فِيْ التوعية بمفهُوم المحتوى المحلي، وإبراز قصص النجاح فِيْ القطاعين العام والخاص.

وأضاف السماري أن الملتقى سيساهم فِيْ ترسيخ أثر المحتوى المحلي ونشر ثقافته كَمْشارك رئيسي فِيْ تعزيز القدرات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلَّى التركيز على استعراض فرص تطوير المحتوى المحلي، وآخرها. الممارسات والأساليب المتبعة فِيْ توطين الصناعات ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، نقلاً عَنّْ وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وسيشمل برنامج الملتقى 7 جلسات حوارية يشارك فِيْها مجموعة من أصحاب السعادة وكبار المديرين التنفِيْذيين لكبرى الشركات الوطنية. وستناقش جلسات الحوار أثر المحتوى المحلي على الاقتصاد الوطني وجهُود الحكومة فِيْ تطوير المحتوى المحلي والتجارب الناجحة ومستقبل التوطين وأهم القطاعات والفرص الواعدة. للمحتوى المحلي، تعزيز متانة سلاسل التوريد.

كَمْا سيشمل الملتقى عددًا من ورش العمل الهادفة إلَّى رفع مستوى الوعي بالمحتوى المحلي وآلياته، بالإضافة إلَّى معرض مصاحب تشارك فِيْه الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية. بهدف ة المبادرات والأدوات التي تمكن المحتوى المحلي، والإنجازات الوطنية للمحتوى المحلي.