السعودية تبدأ استقبال العمالة الفلبينية.. فِيْ هذا المَوعِد

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، اليوم الثلاثاء، م. وقع أحمد بن سليمان الراجحي، مذكرة تعاون مع وزيرة العمال المهاجرين بجمهُورية الفلبين سوزان أوبل، بشأن استئناف إرسال العمالة الفلبينية، بما فِيْ ذلك إلَّى السعودية، اعتبارًا من 7 نوفمبر 2022.

وذكرت وزارة الموارد البشرية السعودية فِيْ بيان لها أن المذكرة تأتي استمرارا للعلاقات الثنائية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهُورية الفلبين، وامتدادا للتعاون الدائم بين البلدين فِيْ العديد من المجالات الاقتصادية، أهمها ولا سيما المساهمة المقدرة للعمال الفلبينيين فِيْ سوق العمل السعودي.

وأشارت المذكرة إلَّى توافق رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع رؤية وزارة العمال والمهاجرين فِيْ جمهُورية الفلبين فِيْ حماية جوانب حقوق الإنسان للعمال، والتي أشاد الجانب الفلبيني بتطورها فِيْها. سوق العمل السعودي مقابل المبادرات والإصلاحات الجذرية التي شهدها السوق والتي أدت إلَّى تعزيز حماية العمالة الوافدة وفقًا للاتفاقيات الأساسية صادقت منظمة العمل الدولية على منظمة العمل الدولية والميثاق العالمي للأمم المتحدة بشأن الأمن والنظام. والهجرة النظامية.