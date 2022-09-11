السعودية تتقدم 5 مراكز فِيْ مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية 2022

تقدمت المملكة العربية السعودية 5 مراتب فِيْ نتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر عَنّْ تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022، لتحتل المرتبة 35 عالمياً من بين 191 دولة، مقابل 40 فِيْ الإصدار السابق من التقرير.

كَمْا أنها من بين دول مجموعة العشرين، وحققت أعلى تقدم بين نتائج عامي 2022 و 2022 بين دول مجموعة العشرين.

سجل تعليم المملكة تقدمًا كبيرًا فِيْ محور اكتساب المعرفة، حيث تقدم 18 مرتبة فِيْ مؤشر متوسط ​​سنوات الدراسة (بالسنوات)، حيث تقدمت المملكة إلَّى المرتبة 56 مقارنة بالمركز 74 فِيْ الإصدار السابق، مما يعكس استمرار عمليات التنمية وتعزيز قدرة المملكة التعليمية فِيْ المنافسة العالمية، وما رافق ذلك من جهُود حثيثة لتحسين مخرجات التعلم، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

إن تحسين النتائج فِيْ مقياس اكتساب المعرفة يظهر حرص تعليم المملكة على تنمية القدرات البشرية، مما يعزز الوجود التنافسي العالمي، ويسهم فِيْ الترتيب العالمي للمملكة، حيث يستغرق تحقيق هذا التقدم الذي حققه التعليم فِيْ المملكة سنوات عديدة. تمكنت من تحقيقها فِيْ فترة زمنية أقصر وبكفاءة وكفاءة. ومع الجهُود الحثيثة التي يبذلها نظام التعليم بأكَمْله فِيْ المملكة.

يستند تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022 إلَّى ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية حياة طويلة وصحية، والمعرفة، ومستوى معيشي لائق.