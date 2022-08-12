السعودية تتيح تأدية “العمرة” للقادمين إلَّى المملكة بجميع أنواع التأشيرات

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أنه سيكون من الممكن أداء “العمرة” للقادمين إلَّى المملكة بجميع أنواع التأشيرات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن وزارة الحج والعمرة السعودية، بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الحالي 1444 هـ، سمحت لحاملي التأشيرات بجميع أنواعها والقادمين من جميع دول العالم لهذا الغرض. للسياحة والزيارات لأداء العمرة أثناء إقامتهم فِيْ المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلَّى القادمين إلَّى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول شنغن.

وذلك فِيْ إطار الجهُود المبذولة لتسهِيْل إجراءات وصول الحجاج لأداء مناسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية، وإثراء التجربة الثقافِيْة والدينية للحجاج، بما يتوافق مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030.

تتيح منصة “مقام” بالتعاون مع عدد من الشركات والوكالات السياحية المعتمدة، إمكانية الحصول على تأشيرة عمرة للحجاج القادمين من خارج المملكة، واختيار حزمة الخدمات المتاحة على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال حلقة الوصل ().

بينما توفر منصة “روح السعودية” العديد من التسهِيْلات الإلكترونية لإصدار تأشيرة إلكترونية لزيارة المملكة لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي وتصميم باقة العمرة حسب احتياجات مقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني ().

يمكن لمن يصدر تأشيرات فورية فور وصولهم إلَّى أحد المطارات السعودية، داخل الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية، وللحجاج حاملي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول شنغن، أداء العمرة بسهُولة، بشرط أن يكونوا كذلك. تستخدم مرة واحدة، وأنها تحمل ختم دخول من بلد الإصدار.

يمكن لمن حصل على تأشيرة زيارة عائلية وزيارة شخصية أن يقوم بأداء العمرة بكل سهُولة ويسر عَنّْ طريق حجز مَوعِد عبر تطبيق “عمرة” أثناء زيارة أقاربهم وأصدقائهم فِيْ المملكة، من خلال التقديم على المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

لأداء العمرة يشترط الحصول على تأمين صحي شامل للزوار، والذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفِيْروس كورونا، والحوادث الشخصية التي تؤدي إلَّى الوفاة أو العجز، وتأخير الرحلات أو إلغائها، وغير ذلك من الأمور.