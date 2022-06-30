السعودية تحدّث قرار نقل العمالة المنزلية دون موافقة صاحب العامل وتضيف هذه الحالات

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديث قرار النقل دون موافقة صاحب العمل من خلال تحديث فقرات القرار السابق وإضافة فقرات جديدة تمكن العامل من الانتقال إلَّى صاحب عمل آخر فِيْ حالات معينة.

ونص القرار فِيْ مادته الأولى على تأكيد تطبيق أحكام المادة (15) من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن فِيْ حكَمْهم، حيث مكنت هذه المادة عامل الخدمة المنزلية من مغادرة الخدمة النهائية فِيْ نهاية العلاقة التعاقدية.

بينما نصت المادة الثانية على ما يلي “يجوز لعامل الخدمة المنزلية ومن فِيْ حكَمْه أن ينتقل إلَّى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي فِيْ الحالات التالية ثبت أن عامل الخدمة المنزلية تأخر فِيْ دفع أجر العامل المنزلي لثلاث مرات متتالية. أو فصل الأجور دون سبب ينسب إلَّى عامل الخدمة المنزلية، نقلاً عَنّْ وكالة الأنباء السعودية “واس”.

فِيْ حالة عدم استقبال العاملة المنزلية للعمالة المنزلية من ميناء الوصول أو من الملاجئ خلال 15 يومًا من تاريخ وصولها إلَّى المملكة، أو عدم قيام صاحب العمل المنزلي بإصدار تصريح إقامة للعمالة المنزلية. أو عدم تجديده بعد مرور (30) ثلاثين يومًا من انتهاء التاريخ المحدد له أو تكليف عامل الخدمة المنزلية بخدمات عامل الخدمة المنزلية للغير، أو ثبت أن عامل الخدمة المنزلية قد تم تكليفه بعمل خطير يهدد صحته أو سلامته، أو ثبت أن صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته أساء إلَّى عامل الخدمة المنزلية، أو أن هناك شكوى من عامل الخدمة المنزلية ضد صاحب العمل المنزلي. على العاملة المنزلية إطالة نظرها دون دليل على أن العاملة تسببت أو ساهمت فِيْ إطالة النظر فِيْ الشكوى.

أو أن يقدم صاحب العمل بلاغاً غير صحيح عَنّْ غياب العامل المنزلي، أو عدم مثول صاحب العمل أو من ينوب عَنّْه أمام لجان تسوية منازعات العمالة المنزلية لمدة جلستين للتبليغ عَنّْها، أو بناءً على توصية من صاحب العمل. الجهة المختصة أثناء النظر فِيْ الشكوى لتلافِيْ أي أضرار محتملة تقع على عامل الخدمة المنزلية أو العامل المنزلي، أو تغيب صاحب العمل بالمنزل، سواء من خلال سفره أو سجنه أو لأي سبب آخر، وينتج عَنّْ ذلك عدم القدرة لدفع أجر العامل المنزلي.

وأضيف القرار إلَّى فقرتي المادة الثانية حالتين على النحو التالي – ثبت نقل خدمات عامل الخدمة المنزلية إلَّى صاحب عمل آخر دون علمه أو موافقته. – إنهاء صاحب العمل للعقد خلال فترة الاختبار.

يهدف تعديل القرار إلَّى تنظيم قطاع العمالة المنزلية، ويعمل القرار على تحسين العلاقة التعاقدية مما يساهم فِيْ رفع كفاءة ومرونة عملية الاستقدام والحفاظ على حقوق أصحاب العمل.

يأتي هذا القرار فِيْ إطار سعي الوزارة الدائم لتطوير قراراتها وتشريعاتها من أجل جعل سوق العمل السعودي بمختلف قطاعاته جاذبًا ومتماشيًا مع أفضل الأسواق العالمية.