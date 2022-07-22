السعودية تختتم مشاركتها في معرض فارنبرة للطيران باتفاقيات وشراكات كبرى 

اختتمت المملكة مشاركتها في معرض فارنبورو الدولي للطيران 2022 م، الذي استمر على مدى 5 أيام في المملكة المتحدة، وسط مشاركة عالمية واسعة النطاق.

حظي الجناح السعودي في فارنبورو الذي تديره وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت شعار “استثمر في السعودية” وبمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية ومعرض الدفاع الدولي باهتمام واسع من الزوار والمختصين. وكبار الشخصيات والمسؤولين وقادة الصناعة والمستثمرين في مجالات الدفاع والطيران والصناعات الأمنية، حيث اطلعوا على آخر التطورات في قطاع الصناعات الدفاعية والعسكرية في المملكة، والقدرات المحلية للقطاع التي تلبي الاحتياجات المعلوماتية. من الجهاز العسكري.

افتتاح الجناح

افتتح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي، جناح المملكة بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع الصناعات الدفاعية العسكرية، حيث أوضح أن مشاركة المملكة من خلال جناح المملكة العربية السعودية. امتداداً لجهود الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق أهدافه التي حددتها رؤية المملكة 2030 بشكل واضح ودقيق من خلال خلق شراكات نوعية، والتقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة، والتعريف بفرص استثمارية واعدة في القطاع ودعم الشركات العالمية وتسهيل دخولها إلى الأسواق في الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية.

شهد جناح المملكة في معرض فارنبورو، إعلان الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن زيادة معدل التوطين في القطاع، من 2٪ في 2022 إلى 11.7٪ في 2022.

وشمل العديد من الأنظمة العسكرية والدفاعية وتطوير قدرات جديدة ساعدت في دعم عملية توطين القطاع، في محاولة من الهيئة لتحقيق معدل توطين يزيد عن 50٪ من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030. ..

تصاريح التأسيس

كما كشف جناح المملكة في معرض فارنبورو عن عدد تصاريح التأسيس في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، حيث بلغ عدد تصاريح التأسيس والتراخيص حتى نهاية شهر يونيو الماضي 291 رخصة، حيث تم الترخيص لـ 174 منشأة، والنسبة من المنشآت العسكرية (التي تقدم منتجات أو خدمات عسكرية فقط) 41٪، في حين أن مرافق الدعم (التي تقدم منتجات أو خدمات عسكرية ومدنية) تلقت 42٪، و 17٪ ذهبت إلى مؤسسات الإمداد. جذب المستثمرين المحليين والدوليين من خلال حزم الحوافز الجديدة والتي تتمثل في توفير التمويل والإعفاءات والتخفيضات الضريبية اللازمة، وإعطاء الأفضلية للشركات المحلية من خلال بعض القوانين واللوائح، ورفع كفاءة القوى العاملة والمساعدة في تقليل التكاليف، بالإضافة إلى لتوفير أرضيات صناعية متخصصة ومخفضة.

الاتفاقيات والتحالفات في معرض فارنبورو

على صعيد الاتفاقيات والشراكات الدولية، شهد جناح المملكة في معرض فارنبورو إعلان شركة الصناعات الدفاعية الوطنية الرائدة في المملكة عن توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص هليكوبتر العربية لمساعدة الشركة السعودية للصناعات العسكرية على تطوير قدراتها الفنية لتقديم الدعم الفني للسعودية المسلحة. مروحيات القوات، بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة لوكهيد مارتن الرائدة في مجال الأمن والطيران، لإنشاء مركز امتياز في تصنيع المواد المركبة بالرياض، بالإضافة إلى مجموعة اتفاقيات شراكات استراتيجية مع شركة ST Engineering السنغافورية، والتي ستدعم الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI في إنتاج أنظمة دفاع متطورة وتنفيذ استراتيجيات التطوير والنمو الخاصة بها عبر المعدات والقدرات الدفاعية المتعددة.

وتجدر الإشارة إلى أن تمثيل المملكة في المعارض الدولية المتخصصة في مجالات صناعة الدفاع والأمن. يتم تقديمه كواحد من مهام وأهداف السلطة التي تم إنشاؤها من أجلها، وهي قيادة تمثيل قطاع الصناعات العسكرية على المستوى الدولي. الهيئة مسؤولة عن تنظيم انخراط المملكة الدولي في هذا القطاع بالتنسيق والتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص، بهدف رفع الوعي بهذا القطاع الواعد وإبراز الفرص الاستثمارية المستهدفة فيه، بالإضافة إلى التأكيد على الدعم اللامحدود والرعاية الخاصة التي يحظى بها قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من القيادة الرشيدة بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي لتحديد موقعها. قطاع واعد بأكثر من 50٪ من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.