السعودية تدافع عن اللقب.. نتائج قرعة كأس العرب لمنتخبات الشباب

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن نتائج قرعة دور المجموعات لكأس العرب لفرق الشباب، في نسختها الثامنة لعام 2022.

وأقيم حفل القرعة ظهر اليوم الأحد، استعدادا للنسخة الثامنة من كأس العرب لفرق الشباب، والتي ستقام في مدينة أبها السعودية.

استضافت مدينة الدمام، حفل قرعة كأس العرب تحت 23 سنة، المقرر إقامتها في أبها الشهر المقبل، بمشاركة 18 منتخبا.

يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى ضد موريتانيا والعراق.

وجاءت نتائج قرعة كأس العرب للشباب على النحو التالي

المجموعة الأولى السعودية، موريتانيا، العراق

المجموعة الثانية الإمارات، الأردن، اليمن

المجموعة الثالثة الجزائر، لبنان، ليبيا

المجموعة الرابعة مصر، عمان، الصومال

المجموعة الخامسة تونس والبحرين وجيبوتي

المجموعة السادسة المغرب، السودان، فلسطين

وأقيم حفل القرعة بحضور ممثلي المنتخبات الوطنية ومدير البطولة مؤيد الشهري ومختلف الإعلاميين الرياضيين من مختلف أنحاء الوطن العربي.

فاز المنتخب السعودي بقيادة المدرب صالح المحمدي بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب 2022 في مصر، بعد فوزه على الجزائر في المباراة النهائية (2-1).

وسجل الأخضر ثنائية ضد الجزائر مصعب الجوير ومحمد سليمان بكر في الدقيقتين 3 و 77 من المباراة.

السعودية والمغرب هما الفريقان اللذان فازا بكأس العرب لفرق الشباب بلقبين، حيث توج الأخضر باللقب في نسختي 1985 و 2022.