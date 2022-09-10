السعودية تدرس دعم قطر لاستضافة كأس آسيا 2023

كشفت تقارير إعلامية عَنّْ اقتراب دولة قطر من الفوز بحق استضافة كأس آسيا 2023، كبديل للصين التي اعتذرت عَنّْ استضافة البطولة بسبب جائحة “كوفِيْد 19”.

أفادت صحيفة “ الشرق الأوسط ”، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي له رأي فِيْ المكتب التنفِيْذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سيصوت لفوز قطر باستضافة كأس آسيا 2023.

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ومن المقرر فتح الباب للتصويت بين 27 عضوا تنفِيْذيا فِيْ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاختيار الدولة المضيفة لكأس آسيا 2023، فِيْ 17 أكتوبر، عَنّْدما يكون الترشيح بين قطر وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.

كان من المقرر أن تستضيف الصين كأس آسيا 2023، بين 16 يونيو و 16 يوليو من العام المقبل، قبل انسحاب الصين ؛ لتداعيات جائحة كورونا “كوفِيْد 19”.

بعد انسحاب الصين، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عَنّْ عرضه من 4 دول لاستضافة كأس آسيا 2023. هم أستراليا وكوريا الجنوبية وقطر وإندونيسيا، قبل انسحاب أستراليا، لتقليص القائمة إلَّى 3 دول (انظر التفاصيل).

سيجري الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقييماً شاملاً لملفات المسابقة قبل الإعلان عَنّْ البلد المضيف لكأس آسيا 2023 فِيْ 17 أكتوبر.

يستعد المنتخب السعودي للمشاركة فِيْ كأس آسيا 2023، حيث يبحث الأخضر عَنّْ لقبه الرابع، بعد فوزه باللقب فِيْ نسخ 1984 و 1988 و 1996.

وتحمل اليابان الرقم القياسي لعدد الألقاب فِيْ كأس آسيا، برصيد 4 ألقاب، فِيْما تحمل قطر لقب النسخة الأخيرة عام 2022.

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