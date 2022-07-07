السعودية ترحب باتفاق تثبيت الهدنة في اليمن

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاقية إرساء الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتبرز أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

جهود Grundberg

وأشاد بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز جروندبرج، لزيادة الالتزام بالهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة، تماشيا مع مبادرة المملكة العربية السعودية التي أعلنت في مارس 2022 لإنهاء الأزمة في اليمن. والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وأكدت وزارة الخارجية موقف المملكة الثابت ودعمها لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

أوقفوا النار

وشدد على أن الهدف الأساسي من الهدنة هو التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين لدفع رواتب المدنيين.