السعودية ترحب بتمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة لمدة شهرين آخرين، مؤكدة أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز.

جهود Grundberg

وثمنت المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج، لتعزيز الالتزام بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، تماشيا مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2022 لإنهاء الأزمة في اليمن. والتوصل إلى حل سياسي شامل.

دعم أمن اليمن

وأكدت وزارة الخارجية موقف المملكة الثابت ودعمها لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق.

وشدد على أن الهدف الأساسي من الهدنة هو التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين لدفع رواتب المدنيين.