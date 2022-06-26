السعودية تستثمر في أول صناديق الدين الجريء

أعلنت شركة فينشر كابيتال السعودية عن استثمارها في صندوق لرأس المال الاستثماري يديره شركاء من أجل النمو (PFG)، وهو مدير صندوق عالمي يتمتع بخبرة في توفير أدوات رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

أدوات صندوق الديون الجريئة

سيركز الصندوق على توفير أدوات رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة سريعة النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجالات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة. وأوضح عبد القادر كوشك أن الاستثمار في صندوق ديون المشاريع الاستثمارية PFG هو جزء من برنامج الشركة للاستثمار في الصناديق، من أجل سد فجوات التمويل في نظام رأس المال الاستثماري. وأشار كوشك إلى أن الصناديق التي تقدم أدوات دين جريئة توفر حلولاً تمويلية للشركات الناشئة سريعة النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، للمساعدة في منع تقليص حجمها من قبل المؤسسين والمستثمرين الحاليين.