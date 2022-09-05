السعودية تستثمر 2.8 تريليون ريال بمشروعات الطاقة

أعلن مساعد وزير الطاقة السعودي للتنمية والتميز، أحمد الزهراني، أن استثمارات المملكة فِيْ قطاعات الطاقة حتى عام 2030 ستبلغ 2.8 تريليون ريال.

وقال الزهراني خلال مشاركته فِيْ أعمال منتدى المحتوى المحلي بالرياض اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، “هناك هدف واضح للاستثمار فِيْ الطاقة المتجددة، بحيث يكون الإنتاج 50. ٪ من الطاقة الكهربائية المتجددة سواء فِيْ طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية “.

وأوضح أن هناك عملاً مع صندوق الاستثمارات العامة لتأسيس شركة تعَنّْى بتوطين الطاقة المتجددة، بهدف الوصول إلَّى 75٪ من مستوى التوطين.

وأشار إلَّى أن هناك توسعات كبيرة فِيْ العديد من المجالات فِيْ النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والكهرباء، فضلا عَنّْ قطاعات جديدة مثل الهِيْدروجين. وإجمالاً قد تصل استثمارات هذه المشاريع حتى عام 2030 ما يقارب 2.8 تريليون ريال.

وكانت السعودية قد أعلنت فِيْ وقت سابق تعديل نظام الاستثمار التعديني. ويسجن المخالفون عامين وغرامة تصل إلَّى مليون ريال.

وخلص المجلس إلَّى إضافة مادة مرتبة (56 مكرر) إلَّى نظام الاستثمار التعديني، والتي تتضمن معاقبة كل من يستغل الرواسب بغرض بيعها دون ترخيص، والتنقيب بغرض البحث عَنّْ معادن فئة (أ)، بالحبس لمدة مدة لا تزيد على (سنتين) وغرامة لا تزيد على (مليون) أو بإحدى هاتين العقوبتين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عَنّْ إصدار 44 رخصة تعدين جديدة خلال شهر يوليو، ليصل إجمالي تراخيص التعدين المعمول بها فِيْ قطاع التعدين فِيْ المملكة إلَّى 2099 رخصة، وتصدرها تراخيص محاجر مواد البناء بـ1342 رخصة، تليها من خلال تراخيص الكشف مع 534 رخصة، ثم تراخيص الاستغلال حوالي 167، 32 رخصة استكشاف و 24 رخصة فائض من الخامات المعدنية.