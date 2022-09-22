السعودية تستحوذ على 53% من تحويلات المصريين فِيْ دول الخليج

كشفت بيانات رسمية حديثة عَنّْ تطور فِيْ الخارج فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع إجمالي التحويلات لتسجل نحو 20.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022، مقارنة بنحو 18.8 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022، بزيادة قدرها حوالي 11.1٪.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، قائمة الدول التي سجلت أعلى سجلات للتحويلات المالية المصرية خلال تلك الفترة، وجاءت السعودية فِيْ مقدمة الترتيب، وبلغت قيمة تحويلات العاملين بها نحو 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022 تمثل حوالي 53.5٪ من إجمالي تحويلات المصريين العاملين فِيْ دول مجلس التعاون الخليجي.

فِيْ المرتبة الثانية الكويت، حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين هناك نحو 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات بقيمة 3.4 مليار دولار، ثم قطر بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 162 دولار. وأخيرًا البحرين بقيمة 104.1 مليون دولار.

وأوضحت البيانات أن قيمة تحويلات المصريين العاملين فِيْ السعودية ارتفعت إلَّى 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022 مقابل نحو 9.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2022/2022 بزيادة 17٪.

فِيْ المقابل، بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين فِيْ مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2022، مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2022، بزيادة قدرها 4.9٪.

ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين فِيْ سلطنة عمان إلَّى 162 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2022 مقابل 160.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2022 بزيادة 1٪.

أما الإمارات، فقد ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين فِيْ الدولة إلَّى 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022، مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022، بزيادة نسبتها 1.4 فِيْ المائة.

كَمْا ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين فِيْ الأردن إلَّى 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2022، مقارنة بـ 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2022، بزيادة قدرها 14.1٪.

وفِيْ قطر، ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين فِيْ قطر إلَّى 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022، مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2022، بزيادة قدرها 14.3٪.