السعودية تستضيف معرض بايوفاخ الدولي بأكثر من 2000 مشارك

تستضيف المملكة العربية السعودية المعرض الدولي للمنتجات العضوية (Biofach) والمؤتمر الدولي المصاحب الذي سيعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2022، في المركز الدولي للمؤتمرات ومعارض الرياض. يوليو 2022 م، بحضور وفد المملكة المشارك في المعرض برئاسة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الزراعية الدكتور سليمان الخطيب.

القيادة السعودية

من خلال استضافة المعرض، تهدف المملكة إلى ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في مجال الزراعة العضوية، وتعزيز دور الوزارة عالميًا، ودعم القطاع العضوي المحلي، وتمكين الشركات الناشئة، وإنشاء منصة تفاعلية وجذب استثماري من جميع أنحاء العالم. حول العالم، بالإضافة إلى جذب الشركات الدولية الرائدة والخبراء في الزراعة العضوية من جميع أنحاء العالم، وزيادة الوعي بأهمية الزراعة العضوية وأسلوب الحياة المستدام، وتبادل المعلومات حول الموضوعات التي يسلط الضوء عليها المجتمع العضوي. المعرض الدولي للمنتجات العضوية (BIOFACH) هو واحد من أكبر المعارض والرائدة في ترويج وتسويق الاستثمارات في الزراعة والمنتجات العضوية، ضمن سلسلة من المعارض العالمية المتخصصة في المنتجات بأنواع مختلفة من المواد العضوية، وتحظى باهتمام العارضين والمستثمرين في جميع دول العالم، وتنظيمها في المملكة هو حدث فريد من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظرا لتميز المملكة في هذا المجال، حيث تسعى المملكة إلى أن تكون إقليمية محور للزراعة العضوية، حيث سيشمل المعرض أكبر اجتماع A في المنطقة ومغناطيس لكبار المستثمرين والموزعين والموردين ومقدمي الحلول في عضوية صناعة المنتجات الصناعية، وقد تم تأسيسه بالفعل في سبع دول (الولايات المتحدة، البرازيل وتايلاند والهند والصين واليابان وألمانيا).

منشورات عالية الجودة

وأشار وكيل الشؤون الزراعية إلى أن المعرض يستقطب المشاركة النوعية لشركات المدخلات للإنتاج العضوي والمزارع العضوية ومراكز التسوق والمتاجر العضوية المتخصصة وشركات ووكالات الخدمات والجمعيات المتخصصة والمنظمات المحلية والدولية ذات الصلة بالزراعة العضوية. استيراد وتصدير. يرافقه مؤتمر دولي بمشاركة 50 متحدثًا وأكثر من 2000 مشارك محلي ودولي وممثلون لأبرز الشركات العالمية ورجال الأعمال والمستثمرين الدوليين والأكاديميين، ويهدف إلى إلقاء الضوء على أهم قضايا الزراعة العضوية المحلية. أسواق المنتجات للخضار والفواكه والتمور والقهوة والشاي والإنتاج الحيواني والمدخلات العضوية والتغذية الحيوانية، وتقديم أفضل وأحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال المنتجات العضوية. يتضمن المعرض أيضًا محاضرات علمية وتطبيقية وورش عمل ومسابقات امتياز وعروض تقديمية من المزارعين الأسريين العضويين.