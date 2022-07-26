السعودية تستعد لكأس العرب “تحت 17” برباعية فِيْ السودان

وتغلب المنتخب السعودي لأقل من 17 عاما على السودان (4-0)، فِيْ مباراة ودية بين الفريقين، ظهر اليوم “الثلاثاء”.

وأقيمت مباراة السعودية والسودان على ملعب الجيمنازيوم بمدينة الملك عبدالله الرياضية، فِيْ إطار المعسكر التحضيري لبطولة الشباب العربية بالجزائر.

وسجلت فرحة الشمراني الهدف الأول فِيْ الدقيقة 37 وأضاف طلال حاج الهدف الثاني فِيْ الدقيقة 48 ثم سجلت فرحة الشمراني هدفها الشخصي الثاني والثالث للأخضر فِيْ الدقيقة 77 ثم فارس. وسجل يوسف الهدف الرابع فِيْ الدقيقة 88 من المباراة.

شارك عبد الوهاب الحربي، المدير الفني للمنتخب السعودي، فِيْ قائمة أساسية فِيْ المباراة الودية ضد السودان، والتي تضمنت “محمود البراح فِيْ المرمى، زياد عياش، ياسين خالد، سعد المطيري، عبد السلام برناوي”. فرحة الشمراني، محمد هزازي، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، نواف “. البشري، طلال حجي.

ومن المقرر أن تقام كأس العرب لأقل من 17 عاما فِيْ الجزائر فِيْ الفترة من 23 أغسطس إلَّى 8 سبتمبر.

جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن تقام بطولة كأس العرب للشباب فِيْ المغرب العام الماضي، قبل أن يتم إلغاء البطولة بسبب ظروف جائحة كوفِيْد 19.

وكان المنتخب السعودي قد فاز بلقب النسخة الأولى من كأس العرب تحت 17 سنة 2011 التي نظمتها المملكة، حيث فاز الأخضر باللقب بعد فوزه على سوريا فِيْ النهائي (4-3).

وبلغ المنتخب السعودي نهائي نسخة 2014، قبل أن يكتف بالميدالية الفضية، بعد خسارته أمام العراق بهدفِيْن نظيفِيْن.

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