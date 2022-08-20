السعودية تستورد مليون طن من البلاستيك منذ بداية العام.. وهؤلاء أبرز الموردين

قالت هِيْئة الزكاة والدخل والجمارك السعودية إن واردات المملكة بلغت أكثر من 1.04 مليون طن منذ بداية العام الجاري.

وأشارت الهِيْئة إلَّى أن أبرز الدول التي استوردت منها الصين بنحو 340.7 ألف طن، والإمارات بنحو 145.5 ألف طن، إضافة إلَّى أمريكا بنحو 76.1 ألف طن.

وبلغت الواردات من الهند 63.5 ألف طن، وكوريا الجنوبية 48.7 ألف طن، وألمانيا 42.2 ألف طن، وتايوان 33.3 ألف طن، وهُولندا 30.5 ألف طن، والبحرين 29.7 ألف طن، بحسب الاقتصادية.

وأوضحت الهِيْئة أن واردات المملكة من البلاستيك بلغت 27.5 ألف طن من بلجيكا، و 24.6 ألف طن من إيطاليا، و 24.4 ألف طن من سنغافورة، و 18.4 ألف طن من عمان، و 14.2 ألف طن من فرنسا.

هذا بالإضافة إلَّى مصر بحوالي 12.5 ألف طن، وإسبانيا بحوالي 12.1 ألف طن، واليابان 11.4 ألف طن، والكويت 10.9 ألف طن، وفِيْتنام 10.7 ألف طن، إضافة إلَّى دول أخرى بنحو 64.1 ألف طن.