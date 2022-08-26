السعودية تستورد 320 ألف سيارة في النصف الأول من 2022

كشفت مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، أن المملكة استوردت نحو 320 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري، أي ما يعادل 57٪ من واردات العام الماضي ككل.

وبلغ عدد المركبات المستوردة إلى المملكة خلال عام 2022 نحو 562 ألف مركبة مقارنة بنحو 546 ألف مركبة في عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 2.9٪.

أهم الدول المستوردة

وبحسب الهيئة فإن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها هي اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايلاند وألمانيا والصين والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة وتايوان والمكسيك وجمهورية التشيك وإيطاليا وتركيا. فرنسا نقلاً عن صحيفة الاقتصادية السعودية.

شروط استيراد السيارة

يسمح باستيراد المركبات، بشرط ألا يتجاوز طرازها 5 سنوات للسيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف 3.5 طن فأقل، و 10 سنوات للشاحنات الثقيلة “أكثر من 3.5 طن”. باستثناء العام الحالي.

وفي الوقت نفسه، يحظر استيراد المركبات القابلة للإصلاح التي تعرضت للغرق أو الحوادث أو الحريق أو الانقلاب أو التلف الهيكلي، وفقًا لنتائج الفحص التي حصلت عليها الجمارك.